教育部「班班有冷氣」政策預計5月開始施行，但立委質疑，現在有些縣市白天高達30度，卻不能開冷氣，實在奇怪。教育部長潘文忠表示，教育部設定可開冷氣的氣溫及月份，是要提醒學校不要無限制使用能源，但如果現在天氣就很熱，學校可以因地制宜開冷氣。

教育部表示，班班有冷氣計畫共核定全國3412所學校、18萬4546台冷氣；電力改善部分，核定全國3584校，整體補助全國各縣市經費至今年3月21日約250億元。

此外，教育部並盤點所有適合裝設太陽能的學校，讓校園能夠協助發電，預計今年5月完成，目標全國約完成330MW設置容量後，換算每年可發電量是4.125億度／年。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學合併之問題與檢討」，民進黨立委何欣純質詢指出，「班班有冷氣」政策非常好，很多學校也都裝好了，但只能看、不能開，實在很奇怪。

何欣純說，依教育部規定，當室內溫度達28度可以開冷氣，開冷氣的月份則是5月、6月、9月、10月，在這種狀況下，現在4月份在中南部一些縣市白天氣溫高達30度，也不能開冷氣，引發抱怨。

潘文忠表示，教育部設定可以開冷氣的溫度及月份，主要是要補助經費給地方政府及學校，需要設算基礎，同時也希望藉此告訴學校不要無限制使用能源。不過，如果現在中南部縣市白天天氣已很熱，學可以因地制宜，在4月份就可以開冷氣。