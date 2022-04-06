目前，電動車(EV)製造成本仍遠高於以傳統燃油為動力的一般汽車。不過，隨著全球汽車大車廠不斷地將資源投入研發，以及日後可大量生產的話，電動車就算連普通市井小民也開得起。

美國時間5日，美國GM(通用汽車)以及日本本田(HONDA)共同宣布，正在共同研發包括休旅車款等，一系列平價且親民的國民電動車。若一切順利，將從2027年開始量產這些便宜的EV，產能初估在數百萬輛左右。

GM表示，這次與本田合作將在北美生產的平價EV，目前看起來，售價會比自己預定2023下半年即將推出雪佛蘭Equinox休旅EV要低。也就是說，1輛不到3萬美元。

因受限於各項製造成本過高，像是占1半左右的電池組不便宜外，車身底盤，驅動系統，甚至車用配備等，應該都還有縮減的空間。因此，就算一般老百姓想要選購電動車，還是會被貴參參的售價給嚇跑。

美國汽車調研單位Edmunds統計，因各項製造成本大增，2月份新EV平均售價漲至約6萬美元。若以通膨尚未高升之前，平均每輛EV大概才4.5萬美元左右。因此，如何降低成本是催生平價EV的主要思考方向之一。

另外，根據5日Axios新聞網站所做的民調，大概有7成年輕人會在負擔得起的狀況下選購電動車。

地表上最大EV製造車商特斯拉，之前曾承諾2023年開始就要銷售2.5萬美元的電動車。不過，特斯拉元月坦承，這項平價EV研發計畫暫時被束之高閣。

至於這輛GM與本田共同研發的親民EV，將採用共同的Ultium電池平台，並寄望以新的電池技術壓低生產成本。同時，這兩家美日大車廠的EV合作觸角，也會延伸至本田重點車款Prologue休旅，還有豪車品牌Acura上面。

據悉，2024年本田的EV新車款將會發布，以饕全球車迷。