曾有民眾分享，如果被超大坨從天而降的鳥屎砸到，並把這個「好屎運」拿去買彩券的話，有機會可以全部中獎。有一名網友於論壇困惑發文，好奇南部的太陽還是鳥屎對車比較毒。不料文章一出，留言的風向一面倒，大家都一致覺得「這個」對車子超傷。

網友好奇提問引發熱議(圖/截自PTT)

一名男網友於網路論壇「PTT」的汽車板表示他最近買了一台新車，每天開它上下班，但是無奈公司的停車場沒有遮陽設備，停在那需要曝曬一整天。無奈的他只好將車停在外面的樹蔭下，但每次都會被一堆鳥屎攻擊，他好奇詢問網友，哪一個對愛車比較傷。多數網友表示鳥屎很可怕，尤其鳥屎反覆受潮溶解酸鹼物質出來，對車子的烤漆超傷，網友笑稱根本是「火焰鳥屎」。但也有網友表示更恐怖的是日曬和鳥屎組合在一起：「鳥屎攻擊之後再加上日曬buff」、「大太陽鳥屎有加成效果，半天就吃掉金油了。」

車被鳥屎滴到，乾掉後非常難清 (圖/中時新聞網)

要怎麼預防這樣的傷害呢？除了放室內以外，車上都要自備加壓噴水瓶，有看到就立刻沖掉。因為就算車身有鍍膜，也不一定能抵抗鳥屎這樣一而再再而三的攻擊。雖然有許多的網友表示，可以使用車罩來保護自己的愛車，但車罩會把車子悶的又悶又濕，大一點的果實可能還會把車罩打破。