一名女子小芬（化名）因丈夫罹癌亟需龐大醫藥費，在網路上應徵到陳姓男子經營的番茄園工作，未料陳男見她需錢孔急，不斷趁她在番茄園內時，強行猥褻，甚至數度在番茄園內進行性侵。小芬丈夫得知後怒告，提告侵害配偶權求償，彰化地院近日審結，判處陳男民事部分要賠15萬元。

根據判決書，該名丈夫向法官控訴，他與小芬結婚多年，家中生計原均由他獨自負擔。但民國109年1月間，他檢查出患有直腸癌第三期，因進行化學治療及電療，身體虛弱而無法工作，小芬只能一力扛起家中經濟重擔，遂於109年12月間藉由網路上尋得陳男經營之室内番茄園之採收工作。

但110年1月間，因番茄園遭竊，可採收之番茄數量銳減，所需人力不多，陳男遂辭退其餘員工，僅留小芬一人。卻趁小芬於番茄園工作時，假藉為她按摩，故意觸摸搓揉小芬之胸部、下體、臀部等，雖經反抗推拒，並強調其自己有配偶、家庭，試圖阻止，但陳男仍充耳不聞，多次籍機對她上下其手。

小芬考量伊病情及為維持家中收入，只能委曲求全繼續留在番茄園工作。陳男也知悉她礙於經濟壓力，遂利用小芬的弱點，並倚仗雇主身分及成年男性體力之優勢，無視小芬屢次拒絕，仍數度對她強制猥褻。

110年2月某日，小芬進行採收工作時，陳男又強行搓揉她胸部、下體，並當場脫掉褲子在她面前自慰，強迫小芬為其口交，接著拉到番茄園旁邊性侵。

隔沒幾天，陳男表示其母親去親戚家住不在，又趁番茄園僅有小芬工作時，對她上下其手，並表示：「他很想要」，又強壓小芬在地上性侵。

小芬的丈夫控訴，他患病後無法工作，只能由妻子出外工作，豈料身為雇主之的陳男，竟性侵老婆，破壞他的家庭生活之圓滿安全及幸福，除心疼自責，更感到沮喪、難堪、羞辱，且後續他需付出更多心力，以彌平妻子所受之創傷，要求賠償70萬。

但是陳男辯稱，他對小芬並無強制猥褻或強制性交行為，女方丈夫指控純屬誣賴，還強辯表示，伊與小芬只有撫摸行為，自己有摸她的私處，小芬則用臀部撞他私處；另僅有性行為1次。他也因為被告，還因此得到精神官能性憂鬱症。

法官審理後認定，陳男明知小芬為有夫之婦，竟趁機猥褻，並於女方發生關係，確實侵害原告之配偶權，並已達破壞婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福之程度，陳男應負侵權行為損害賠償責任，判賠15萬元，仍可上訴。