家長銬上掛滿紙煙的手銬，象徵毒害迫人。（陳鴻偉攝）

總統府專委彭盛昌（右）接過家長的陳情書。（陳鴻偉攝）

10餘名反對菸害的家長，6日銬著掛滿紙菸，象徵毒害的手銬、腳鐐，前往總統府前陳情，翔愛公益隮善協會執行長王暻琦強調，菸防法已經14年未修，他們今天來向總統陳情，希望可以全面禁售紙菸，新菸防法一定要超乎黨派、遠離利益團體，守護青少年及全民的健康。

10餘名家長6日前往陳統府前，高喊「拜託蔡總統、速審菸防法」等口號，陳情家長並銬上掛滿紙菸的手銬和腳鐐，象徵菸害纏身，壓迫國民及青少年的健康，王璟琦表示，他的工作是親子整理師，一直希望幫助更多家庭恢復有愛舒適的環境，行政院好不容易將菸防法修正案送進立法院，這部法案能夠守護國人健康，守護刻不容緩！如果因為政治人物特定立場讓修法停擺，絕非國人之福。

攸關民眾健康的菸防法修正案，從行政院到立法院一直卡關，王璟琦出示1個本月份最新民調，有高達8成6民眾支持在《菸害防制法》增列「應逐年降低二手煙害」的條文，超過7成9民眾支持全面禁售紙菸，以維護青少年遠離菸害。

另據國健署調查，推估有超過8.1萬名青少年使用紙菸，吸菸學生超過半數、首次吸紙菸是因為好奇。王璟琦說，青少年因為好奇遭受菸害，尤其是二手煙害；菸防法修正案提高禁菸年齡、擴大禁菸場所、納管加熱菸、嚴禁校園泛濫的電子煙，能遏阻菸害及二手煙害，法案不應該拖下去。

陳情家長表示，近日立法院審查菸防法修正案，反菸團體及在野立委不斷站出來，提出非燃燒菸品的「尼古丁成癮」隱憂，但卻忽略紙菸燃燒對孩子健康的致癌危險，到底孰輕孰重？

王璟琦說，台灣每年有3000人死於二手煙，相當於一所小學的所有學生人數，為何反菸團體及在野黨立委假裝不見二手煙及燃燒紙菸對孩子的危害？他和陳情家長懇請蔡總統，政府應該排除任何阻撓，在立法院本會期儘速通過政院版的菸害防制法。