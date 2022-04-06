民進黨屏東縣長初選今晚起進行民調，三名候選人鍾佳濱、莊瑞雄、周春米都透過臉書催票，不過，今早周春米臉書發出最新貼文，內文描述「唯一支持莊瑞雄」，引發議論。對此，周春米透過辦公室表示，這是一個社群的失誤，我們會檢討，拿年輕人的錯誤操作假的棄保，是很沒品的行為。

民進黨屏東縣長初選將於今明兩天晚間進行民調，決定提名人選，莊瑞雄今天一早就在臉書發文，拜託大家在家顧電話，關鍵的時刻，需要屏東的好朋友，唯一支持莊瑞雄。

周春米不約而同今一早也發出顧民調的發文，不過內文提到，今晚六點半到十點，不要出門，替莊瑞雄顧厝內的家用電話，不是手機哦，不論題目出現名字有沒有莊瑞雄，通通回答唯一支持莊瑞雄，該發文不久就被下架，改為呼籲唯一支持周春米。

對此，周春米辦公室稍早發出聲明表示，不要訕笑年輕人的錯誤，甚至操作明顯錯誤的資訊，這不是一個良好初選的模式。

周春米說，這是一個社群上的失誤，我們會檢討，她不會切割小編，年輕人都會犯錯，但拿年輕人的錯誤來把初選的支持當成玩笑話，操作假的棄保，是很沒品的行為，請大家唯一支持周春米。