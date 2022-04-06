在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方紛祭出制裁措施想壓迫俄經濟以迫使其停止戰爭。目前美國、加拿大、英國等已經完全禁止進口俄羅斯原油，但歐盟仍未能就此議題達成一致，德國警告不要採取可能讓經濟陷入衰退的措施，而包含匈牙利在內的一些國家則反對任何禁令。而德國與波蘭做出的讓步是目標在今年底前逐步停止俄羅斯原油。

而有些歐洲石油公司則是自願避開俄原油，避免聲譽受損或是任何法律問題。與此同時，拒絕譴責莫斯科的中國大陸與印度則大量購買，受到莫斯科大幅折扣的誘惑，印度自2月下旬至少購買了1300萬桶原油，根據資料統計，印度在2021年「僅」購買了1300萬桶。

路透社整理了目前還在購買原油的公司名單:

希臘石油公司（Hellenic Petroleum），希臘最大的煉油廠15%進口依賴俄羅斯石油。

印度斯坦石油（Hindustan Petroleum）、印度石油公司（Indian Oil），兩公司共計購買了共500萬桶，印度石油公司更簽訂了一份合約，可以在2022年購買200萬噸(約1500萬桶)原油。

ISAB煉油廠

義大利最大的煉油廠，由俄羅斯盧克石油（lukoil）控股的瑞士 Litasco SA 公司擁有，加工俄羅斯和非俄羅斯原油。

Leuna煉油廠

該廠位於德國東部，由法國 TotalEnergies擁有多數股權，通過 Druzhba管道(德鲁兹巴输油管道)取得俄羅斯原油。

Miro煉油廠

德國最大煉油廠，俄羅斯原油繼續佔Miro 約 14% 的進口量，該煉油廠的 24% 由 俄羅斯石油Rosneft (ROSN.MM)所有。

摩爾（MOLB.BU）

這家在克羅埃西亞、匈牙利和斯洛伐克經營三個煉油廠的匈牙利石油集團繼續通過德魯斯巴（Druzhba）輸油管購買俄羅斯原油以及精煉產品。匈牙利反對對俄羅斯石油和天然氣實施制裁。

納亞拉能源（NAYARA ENERGY）

俄羅斯石油公司（ROSN.MM）部分擁有的印度私營煉油廠在時隔一年後購買了俄羅斯石油，他們購買了180 萬桶石油。

布爾加斯煉油廠（NEFTOCHIM BURGAS）

由俄羅斯盧克石油(LKOH.MM)擁有的保加利亞煉油廠，該煉油廠繼續精煉俄羅斯原油，俄羅斯原油約佔其進口量的 60%。

PCK Schwedt煉油廠

該煉油廠有54%股權為俄羅斯石油公司所擁有，他們透過德魯斯巴（Druzhba）輸油管繼續接收石油。

PKN煉油廠（PKN.WA）

PKN是波蘭最大的煉油廠，目前已停止在現貨市場上購買俄羅斯原油，轉而使用北海石油，但仍根據之前簽署的將於今年年底或更晚到期的合約繼續購買。該公司在立陶宛、波蘭和捷克經營煉油廠，由於其為俄羅斯石油支付的折扣，其 3 月份煉油利潤激增。

鹿特丹煉油廠（ROTTERDAM REFINERY）

埃克森美孚（XOM.N）拒絕評論其位於鹿特丹的荷蘭煉油廠是否使用俄羅斯原油。

澤蘭煉油廠（ZEELAND REFINERY）

這家由盧克石油擁有 45% 的荷蘭煉油廠拒絕就其是否使用俄羅斯原油發表評論。