根據環球網報導，大陸全國政協副主席、香港特區前特首梁振英今天（6日）早上在臉書發文，直斥「港獨」 組織「香港民族陣線」宣稱要在台灣重振旗鼓，這會害死其他在台灣的正常香港人。

「香港民族陣線」於2015年成立，旨在「確立香港民族，重奪自決權利」，在香港《國安法》實施之後，在2020年6月30日宣佈即日起遣散包括發言人在內的所有香港地區成員，由台灣和英國分部接手全部工作。

梁振英6日在臉書發文表示，昨天才引述在台移民顧問稱台灣審批香港人的定居申請越來越嚴。他引述《明報》報導指稱「香港民族陣線」5日在臉書宣佈重新運作，且在台灣分部發言人Poppy（化名）宣稱，「期望重新整合在台灣的港人，延續抗爭力量」。

梁振英文中質疑，「香港民族陣線」是什麼角色？成員盧溢燊早前承認在荃灣工房屋持有約1公斤炸藥TATP，去年被判監禁12年，直斥「香港民族陣線」台灣分部發言人所說的「期望重新整合在台灣的港人」，會害死多少在台灣的正常香港人。