雲品國際與寶元紀攜手成立的蘭克斯特（Lancaster House）高級宴會館將於4月8日正式開幕，空間通透綠意盎然，大量採用自然光呈現豪宅氣息，標榜以藝廊、美術館的知性氛圍打造全新概念宴會社交場域進軍中台灣，至今已逆勢接單超過250場大小型宴會，總營業額超過7,000萬元，單人平均餐價消費額落在2,500元左右，更已接單至2023年3月。

蘭克斯特並引進寶元紀藏茶供消費者點用，共有4款特別茶席及7款精選茶品，將不同的烘焙手法與精湛的混茶、熟成手法與餐點搭配，將精緻的茶文化傳承下去，在中台灣激盪出更多的餐飲火花。

蘭克斯特（Lancaster House）以英式豪宅莊園為設計理念，將傳統宴會廳的營業空間與迎賓社交空間占比的8：2調整為6：4，更將原本規劃的80桌席次降調為60桌席次，用室內設計的巧思讓社交空間更加寬敞，並強調場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會。更引進台中豪宅植栽元素，將建物內縮規劃出大面積落地窗的宴會廳，迎賓長廊有著木質裝置藝術「銀扇森林」和陽光自然灑落的景觀設計，在內部運用大量石材與木質軟件，並搭配綠意盎然的室內植栽點綴，如同在都市中的一個宴會祕境，更像是參加了一場藝廊或美術館中的時尚宴會。

台中向來消費力驚人，除了敢花錢的實力且喜好嘗鮮，更是講究用餐氛圍與細節，客群則以中彰投和新竹居多。蘭克斯特（Lancaster House）看準台灣在茶葉的消費年產值可高達1,500億元，餐飲「品茶」的消費市場廣大，特別於開幕時結合茶飲文化，引進寶元紀藏茶中4款特別茶席及7款精選茶品，從福壽長春茶、東方美人和金達摩生普洱茶等茶品都能與料理相佐，品啜料理與茶品的時候，巧妙搭配可讓口中食物所留的香、味、韻更加散發綻放，料理也可因每款茶葉發酵焙製等過程而催化出變化多端的風味，與佳餚間更能彼此碰撞、交揉與融合，讓宴客、慶生或聚會能有更多新選擇。如額外點用紅印、8582、橙中橙或金達摩生普洱茶2005等特殊茶席，將由專業茶人桌邊演繹服務，讓品茶的體驗與享受更加尊榮。

蘭克斯特（Lancaster House）主宴會廳運用自然採光與訂製款木紋鋁椅和草綠色地毯呈現綠意盎然的室內空間風格，天花板有著大型裝置藝術「舞‧竹衣」，運用25萬片竹衣，以手撕自然裂面為設計重點，耗費6,000個小時手工製成飄曳轉折的竹製藝術品，構築一整片金黃耀眼的雲霞，也象徵著宴飲歡聚，飛天伎樂的歌舞禮讚。另外，迎賓長廊的木質裝置藝術「銀扇森林」採用象徵「忠實」的銀扇種子夾膜，以1,000片環氧樹脂封存，和數百串樹段層疊而成見影搖曳的裝置藝術，讓蘭克斯特（Lancaster House）的公共空間更多了許多祝福的意涵與藝廊的品味。