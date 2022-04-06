清明連假後第一個交易日，隨美股四大指數皆墨，尤其費半重挫逾4％，拖累台股6日開盤跳水，目前下跌162點，暫報17,463點，目前成交量1,322億元，回測月線、約17,419點支撐。

美股全面表現疲弱，主要由於聯準會（Fed）多位重要官員暗示，最快下月縮表，且力道猛烈，加上美國和歐盟將宣布對俄羅斯新一輪的制裁，以及德銀預警美國經濟2023年將陷入衰退；費半重挫4.53％、那指下跌2.26％、標普500 下跌1.26％，道瓊也有0.8％的跌幅。

據統一投顧投資早報指出，俄烏談判仍未有進展，歐美對俄羅斯經濟制裁造成通膨加劇，Fed主席及多位官員支持5月升息2碼，並應啟動縮表，後續關注本周將公布的3月會議紀要內容。中國上海持續封城恐已影響當地對 PC、智慧手機與電視等消費性電子，為基本面蒙上陰影，加上台灣疫情也有升溫跡象，近期市場不確定因素多，維持謹慎選股，短打操作。