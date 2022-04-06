鎖定和牛老饕，台北喜來登店館內「桃山」日本料理餐廳，引進有「九州王者」之稱的「小田和牛」，以經典日式鍋物的料理方式呈現來自鹿兒島的冠軍和牛美味。為吸引嚐鮮饕客，4月6日至4月29日每周一至周五晚餐時段於餐廳點用「小田和牛涮涮鍋定食」或「小田和牛壽喜燒定食」，即享和牛肉量激增1.5倍、增量約90g，加量不加價的體驗，兩款鍋物定食平日晚餐2,380元，本活動不適用於包廂。

有「九州王者」美譽的小田和牛來自鹿兒島的小田牧場，憑藉著牧場獨家飼養技術與優越的飼養環境，採用含有啤酒釀、大豆、麥料等十二種複合性飼料餵飼小牛，更以國產杉木和柏木製成床墊給牛隻休息，打造出最優質的牛隻生長環境。過去20年以來多次在鹿兒島縣各大賽事獲得金賞、最優秀賞、優良賞等輝煌頭銜，美味程度不輸日本三大和牛！其最大特點在於不同於傳統鹿兒島牛的飼養方式，造就出其獨特風味的肉質以及出眾的油花分布，奠定在鹿兒島牛的霸主地位，自三月率先少量引入供常客體驗後，旋即受到熱烈迴響，更是讓嚐過的饕客們讚不絕口。

台北喜來登「桃山」餐廳推出的「小田和牛壽喜燒定食」，以海鮮和風沙拉為饗宴揭開序幕，將和牛牛油熱鍋後炒香洋蔥及大蔥，再倒入以牛筋和新鮮蔬菜熬煮6小時的特製壽喜燒醬汁，涮入薄切成片的小田和牛，沾上蛋液一起享用，完美展現其鮮嫩滑口的肉質。而另外一款經典鍋物「小田和牛涮涮鍋定食」湯底則是選用日本昆布和柴魚熬製的精華湯底，純粹甘醇的湯頭最能展現出和牛的獨特肉香，完美襯托小田和牛肉質原色。

本次活動菜色自即日起平假日時段皆可於桃山點用，此外更特別推薦「小田和牛牛排蓋飯定食」，主廚將小田和牛先煎至兩分熟後，再炭烤至五分熟鎖住肉汁，切開後內裏呈現鮮嫩的粉紅色，厚實的肉質口感與濃郁的油脂香氣，伴著迷人炭燒焦香，令人欲罷不能的必嚐極上美味。採限量供應，需事先預訂。