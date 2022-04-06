為了推動車款全面電動化的宣言與願景，Lexus總代理和泰汽車將於Lexus Electrified品牌概念店舉辦試乘體驗活動，提供UX 300e、NX 450h+與NX 350h等3款話題車款，邀請Lexus車迷體驗駕馭的快感。

日本豐田正大力推動全面電動化，訴求透過4種新興動力能源車款創造駕馭樂趣，包括BEV（Battery Electric Vehicle）、燃料電池車FCEV（Fuel Cell Electric Vehicle）、油電複合車HEV（Hybrid Electric Vehicle），以及插電式油電複合車PHEV（Plug in Hybrid Electric Vehicle）等4種電動車款。

為了讓更多喜愛Lexus的車迷體驗電動化車款之全新動力與駕馭樂趣，和泰汽車去年底於「LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店」舉辦試乘活動，在客戶滿意度及銷售都獲得好評，業者今年將再次於品牌概念店展開試乘體驗。自4月11日起至5月8日於品牌概念店作為活動地點，提供UX 300e（BEV）、NX 450h+（PHEV）與NX 350h（HEV）等3款話題車款試乘體驗。

專屬試乘活動融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞Lexus Electrified品牌概念及未來願景。參加試乘者不僅可免費體驗車款動態魅力，體驗完畢只要現場完成資料填寫，即可享有Lexus精品一份(款式隨機發放，恕不可指定)與飲料一杯。報名相關資訊（https://lexus.com.tw/electrified_testdrive/index.aspx#/）。

除了讓人熱血沸騰的試乘活動，LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店在4月份也將推出網路人氣甜點，包括僅限網路訂購的排隊名店「crerammm.t」檸檬塔，特選檸檬與法國限定奶油組合成的酸甜口感，聯名單顆包裝每日限量販售；以及去年在概念店期間限定並造成轟動的「正面奶酥」好評回歸，「經典奶酥原味」外更加入新口味「腹黑可可」，親臨品牌概念店就可現場享用最療癒的美味甜品。