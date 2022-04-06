國民黨5連霸高市議員陳麗娜今（6）日宣布不競選連任前鎮、小港選區，並將交棒給幕僚呂謦煒參選，近日外界盛傳陳有意更上一層樓，是否投入今年底高雄市長選戰或是備戰2024立委，陳麗娜仍未鬆口，僅表示稍晚將發聲明正式說明。

據了解，陳麗娜認為，議員可做的事情及能力有限，因此希望能往更高層級挑戰，她曾多次私下透露要交棒，但仍審慎評估，遲未做決定，直到今天國民黨高雄市議員選舉領表首日，陳麗娜才表態不再角逐連任，呂謦煒則預計明天領表。

現年52歲的陳麗娜早期當過空姐，後來接下公公棒子踏入政壇，她問政風格犀利，屬於大砲型議員，2018年在「綠到出汁」的鎮港選區衝出第一高票，但2020年被徵召參選該區立委，最後敗北。

陳麗娜認為，28歲的呂謦煒家境清寒，不畏逆境一路苦讀到台大碩士，當過國民黨青年團總團長，但國民黨風氣與民進黨較為不同，幕僚世代比較難熬出頭，因此盼透過交棒給年輕人機會有舞台發揮。