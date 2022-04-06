新冠疫情延燒，國民黨今天舉行記者會，黨副祕書長王育敏表示，疫情對年長者的健康衝擊嚴峻，然而長者疫苗施打率偏低，如何強化長者疫苗施打率，以及放寬接種疫苗救濟補償機制，成為政府的首要任務；醫療委員會主委蔡明忠則認為，各縣市應廣設篩檢站，鼓勵民眾主動使用居家快篩，以即時發現漏洞。

國民黨上午舉行「疫情狂燒，全民恐慌 國民黨建議政府提高疫苗施打率、規劃防疫措施」記者會，黨副祕書長王育敏說，自4月1日疫情再起，黨主席朱立倫旋即指示成立「防疫因應小組」，召集黨醫療委員會、智庫、黨團密切關注疫情對社會的影響，並提出建言。

王育敏表示，政府應首要關照到此波疫情對年長者健康的衝擊與影響，尤其對於未完整接種疫苗的年長者，目前已施打第3劑的年長者比例偏低，因此，政府如何強化疫苗施打率是首要任務，另外，政府至今對於疫苗接種救濟補償受理案件、審核通過案件數偏低，呼籲政府應放寬相關機制。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠舉例說明，新加坡568萬人口中，長者疫苗接種率高達95％，死亡人數為418人，反觀香港有748萬人，長者接種疫苗比例僅2到3成，7848人死亡，台灣目前第3劑疫苗施打率50.9％，其中青壯人口接種比例遠高於年長者，可看出香港、新加坡，可能是台灣未來最壞、最好的情況。

蔡明忠強調，普篩與快篩是發現病例的最好方法，從疫苗接種到普篩、快篩後，做好分倉、分流，針對可能的陽性個案，政府要有相關SOP作法，讓民眾清楚知道下一步該怎麼做。他呼籲，面對疫情已無可閃躲，大家應齊心協力，指揮中心要有明確作為，不要有太多政治考量。

國民黨提出防疫5大建議措施，包含明確定義輕症，以檢核表方式進行篩選，各縣市應同步；廣設加強版防疫旅館，供PCR陽性、無症狀或輕症者入住；各縣市廣設篩檢站、鼓勵民眾主動使用居家快篩，即時發現社區漏洞；積極鼓勵接種疫苗（三劑皆完成），主要著重在高齡區段；增購口服新冠病毒治療藥物，以應付可能的大量需求。

與會的藥師沈采穎提出建立器材辨識碼、藥物儲備量能、視訊醫療建置、居家快普篩等具體建議，她表示，政府應建立雲端平台，讓民眾可以上傳居家快普篩結果，以阻斷傳播鍊。

另一位與會的中華民國防疫學會理事長王任賢則說，全世界走系快速解封之際，台灣不能落後他國，建議應做到「開源節流」，開源方便，必須增加收治及治療量能，將輕症病例往外挪，以及增加預防性及治療性用藥，至於節流，落實落地普篩是根本之道。