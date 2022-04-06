37歲香港女星袁嘉敏最近發文開砲香港富商鍾姓父子是人渣（Jerks），「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，批鍾姓父子人品有問題，「會有古怪要求」。昨(5日)袁嘉敏接受港媒訪問進一步透露，鍾培生先前常打電話給她聊心事，每接一通電話可得1000元港幣（約3671元台幣），接著，袁嘉敏又在IG宣布將離開香港到法國展開新生活，懶理紛紛擾擾。

袁嘉敏最近在IG曬出寫上「鍾」字的紅包袋，爆料：「與鍾家的一年，真是一場噩夢」，又稱：「謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。也許我前世欠了你們兩個」，受訪時更批評鍾培生及其父親人品有問題，雙方已經斷絕往來，鍾培生則發文表示去年經朋友介紹和袁嘉敏搭上線，「聽了她的故事後為她提供經濟支持，其後認為性格不合，去年年中已經停止見面」。

袁嘉敏宣布要離開香港2個月。（圖／翻攝自candy_kamanyuen IG）

鍾培生更強調，關於外界猜想「多人運動」的傳聞都屬子虛烏有，將保留法律追訴權，若再有不實消息不排除提告。而據《香港01》報導，袁嘉敏和鍾培生鬧翻的主因疑曝光，傳因鍾培生與29歲演出過《愛·回家之開心速遞》的女星葉蒨文出雙入對，才讓袁嘉敏氣炸上網大爆料，但葉蒨文已喊冤兩人只是普通朋友。

至於所謂的「經濟支持」，袁嘉敏受訪表示鍾培生之前會來找她聊心事，一通電話袁嘉敏可得到1000元港幣，袁嘉敏也認了確實收過對方錢，但之後就不肯再跟鍾培生拿錢，問袁嘉敏是否擔心鍾家父子之後會出招告她毀謗？袁嘉敏表示不怕，還強調都是「真有其事」，而鍾培生對於新一波的爆料目前暫未回應。

昨袁嘉敏曬出網友私訊關心她的留言，她也趁機宣告未來新動向，直說：「Leaving HK soon, preparing for my first long-haul flight in 2.5 years.（很快就要離開香港，正在準備我2年半來久違的第一次長途飛機旅行）」，並透露因為最近在香港精神壓力大，總是睡不好，於是計畫搬到法國郊區生活，最短兩個月後才會回來，這段期間她不只待法國，也會順道去整個歐洲旅行，而她這次是一個人臨時起意出國，目前沒有確切的行程表，引來粉絲祝福她有美好的新生活。