37歲香港女星袁嘉敏最近發文開砲香港富商鍾姓父子是人渣(Jerks),「與鍾家的一年,真是一場噩夢」,批鍾姓父子人品有問題,「會有古怪要求」。昨(5日)袁嘉敏接受港媒訪問進一步透露,鍾培生先前常打電話給她聊心事,每接一通電話可得1000元港幣(約3671元台幣),接著,袁嘉敏又在IG宣布將離開香港到法國展開新生活,懶理紛紛擾擾。

袁嘉敏最近在IG曬出寫上「鍾」字的紅包袋,爆料:「與鍾家的一年,真是一場噩夢」,又稱:「謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐,還有酒。也許我前世欠了你們兩個」,受訪時更批評鍾培生及其父親人品有問題,雙方已經斷絕往來,鍾培生則發文表示去年經朋友介紹和袁嘉敏搭上線,「聽了她的故事後為她提供經濟支持,其後認為性格不合,去年年中已經停止見面」。

袁嘉敏宣布要離開香港2個月。(圖/翻攝自candy_kamanyuen IG)

鍾培生更強調,關於外界猜想「多人運動」的傳聞都屬子虛烏有,將保留法律追訴權,若再有不實消息不排除提告。而據《香港01》報導,袁嘉敏和鍾培生鬧翻的主因疑曝光,傳因鍾培生與29歲演出過《愛·回家之開心速遞》的女星葉蒨文出雙入對,才讓袁嘉敏氣炸上網大爆料,但葉蒨文已喊冤兩人只是普通朋友。

至於所謂的「經濟支持」,袁嘉敏受訪表示鍾培生之前會來找她聊心事,一通電話袁嘉敏可得到1000元港幣,袁嘉敏也認了確實收過對方錢,但之後就不肯再跟鍾培生拿錢,問袁嘉敏是否擔心鍾家父子之後會出招告她毀謗?袁嘉敏表示不怕,還強調都是「真有其事」,而鍾培生對於新一波的爆料目前暫未回應。

昨袁嘉敏曬出網友私訊關心她的留言,她也趁機宣告未來新動向,直說:「Leaving HK soon, preparing for my first long-haul flight in 2.5 years.(很快就要離開香港,正在準備我2年半來久違的第一次長途飛機旅行)」,並透露因為最近在香港精神壓力大,總是睡不好,於是計畫搬到法國郊區生活,最短兩個月後才會回來,這段期間她不只待法國,也會順道去整個歐洲旅行,而她這次是一個人臨時起意出國,目前沒有確切的行程表,引來粉絲祝福她有美好的新生活。