（遠傳聯名鎮瀾宮，首創獨家送「媽祖加持SIM卡組」。圖／遠傳電信提供） 大甲媽即將於4月8日起駕遶境，遠傳電信聯名鎮瀾宮，首創獨家送「媽祖加持SIM卡組」。即將迎接世界三大宗教盛事、希望媽祖的平安保庇帶給大家，遠傳全台門市，開放申辦遠傳心5G手機指定方案，最新三星旗艦Galaxy S22系列、Apple iPhone SE、OPPO Reno7、小米頂規旗艦Xiaomi 12系列等手機專案價0元起，還能再把大甲媽聯名SIM卡、平安符貼紙以及大甲媽皮製證件卡套一起帶回家。將過香爐祈福的「媽祖加持SIM卡組」放手機中，媽祖隨身庇佑保平安。另外，透過遠傳網路門市線上申辦也同享優惠，遠傳會把媽祖的祝福宅配到家。大甲媽遶境火熱準備的時刻，也正是各大手機品牌推出新機的旺季，新款5G手機從頂級旗艦到平價入門陸續推出，遠傳表示，近期上市的新手機，包括三星重量級年度新旗艦Galaxy S22系列，主打頂級配備，號稱「手機界單眼」，並在S系列首次搭載 S Pen，再次突破自我更創新。另外，話題十足的 iPhone SE，蘋果最平價5G機種卻擁有與 iPhone 13 相同的 A15 仿生晶片，效能和電池續航力大幅提升，加上iPhone 13松嶺青／綠色新色同步開賣，引來果粉熱烈關注。除此，小米也推出了旗下最高檔旗艦機Xiaomi 12系列，專業級三鏡頭組支援8K錄影、超級夜景、運動追焦技術等，展現小米的高CP黑科技。迎接大甲媽遶境，遠傳特別祭出獨家大甲媽加持方案，精選各大品牌人氣機款搭配遠傳新5G指定方案都可0元購機，加碼再送電信業者首創聯名的「媽祖加持SIM卡組」，讓手機與媽祖的庇佑同步升級。遠傳表示，護身符不一定每次都記得帶出門，但手機一定不會忘，媽祖SIM卡跟著手機隨身，即使沒有親身參加遶境，也能平安保庇一整年。