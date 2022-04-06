一年一度的母親節將至，台灣高鐵（2633）為服務旅客返鄉陪伴媽媽歡慶佳節，自5月6日9日規劃母親節疏運，期間加開10班次列車（南下8班、北上2班），總計4天提供623班次列車的旅運服務，8日凌晨零時起開放購票。

同時，台灣高鐵鼓勵大學生搭乘高鐵列車返家，特別於5月6日、9日在既有大學生優惠班次外，再加碼提供12班次「大學生5折孝親優惠列車」。

台灣高鐵表示，旅客可多加利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需車票。

此外，高鐵「T Express行動購票」App 已推出「智慧語音訂票」全新功能，透過中文語音或文字輸入方式提出訂票需求，系統就會逐步引導旅客完成座位預訂。

對於想帶媽媽出遊的旅客，台灣高鐵提供多樣化旅遊產品，包括高鐵假期、飯店聯票與國旅聯票等，內容均包含高鐵優惠車票，另可搭配飯店住宿、租車優惠、熱門票券或旅遊行程等。

以入住國旅最熱門的晶華酒店或福華飯店集團為例，5月底前於飯店官網訂房即享加購高鐵車票最低65折起優惠。歡迎現在就上網搜尋高鐵「飯店聯票」，立即安排趟孝親小旅行，讓台灣高鐵伴您體驗美好台灣。