6日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差；午後受光化作用影響，中南部地區臭氧濃度易上升。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，6日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差，污染物稍易累積；午後受光化作用影響，中南部地區臭氧濃度易上升；氣象局提醒清晨及夜晚西半部地區及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，6日環境風場為偏東風，西半部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；7日東北季風稍增強，竹苗以北位迎風面，擴散條件佳，中部以南位下風處，污染物仍易累積；8日至11日環境風場再轉為東風，西半部地區位於背風側，擴散條件逐漸轉差。