今天在NBA場上馬刺以116：97大破金塊，拿下3連勝，取得這場勝利相當重要，他們將在爭奪西區附加賽的路上增添大保險，此外若今天湖人輸給太陽，就徹底無緣附加賽，馬刺的贏球可說給湖人極大壓力。而此戰馬刺大將穆雷(Dejounte Murray)並未上場，靠團隊46.2%外線命中率轟垮暫居西區第6的金塊。
馬刺在與湖人競爭附加賽的路上始終佔有優勢，但他們仍力拼最後幾場例行賽，這場比賽前他們雙殺拓荒者，沒想到今天對上金塊竟以大比分獲勝，令人驚奇，此戰馬刺大將穆雷未上場，(Devin Vassell)與強森(Keldon Johnson)各拿20分、合砍6記外線，理查森(Josh Richardson)則貢獻18分，外線5投4中，同樣是致勝功臣。
馬刺重頭到尾幾乎都佔據主動權，這是大家沒想到的，首節以32：30略勝，次節打出一波32：14大攻勢，第三節雖然以21：35被討回，但到最關鍵第四節再以31：18徹底粉碎金塊，整場最多領先分數達21分，並讓對方最多只領先3分。而在整體數據上他們的投籃命中率、三分球、助攻、對方失誤得分壓倒對手，拿到寶貴一勝。
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