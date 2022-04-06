衛福部今年8月起會調高0到2歲的育兒津貼，第一胎從每月3500元調高為5000元；第2胎從4000元調高為6000元；第3胎從4500元調高為7000元，新北市社會局除提醒家長記得提出申請，也主動寄發名冊通知，符合申請資格的家長只要回填申請即可。

衛福部為落實「我國少子女化對策計畫」政策，自去年8月起，凡有領取育嬰留職停薪津貼或其他弱勢補助的家庭，皆可與育兒津貼同時請領，向幼兒戶籍所在地區公所申請即可。社會局為提醒民眾，特別在新制上路前，7月就印發宣導單，並主動向戶政單位和勞保局撈取名冊，一一郵寄給符合申請資格者，同時在宣導DM背面貼心印製申請表，家長可以填寫後直接寄回或親臨各區公所辦理，去年共寄發5329份通知單。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，去年在育兒津貼新制上路前，各媒體和政府網頁、社群不斷宣導推播，新北市政府官網也都有提醒，但仍有家長疏忽，未提出申請，為保障家長權益，因此社會局主動撈取名冊寄發通知，符合申請資格的家長只要回填申請即可。

林秀穗進一步表示，衛福部今年8月起第二階段調整育兒津貼，第一胎從每月3500元調高為5000元；第2胎從4000元調高為6000元；第3胎從4500元調高為7000元。

另外之前低收、中低收加碼部分，在今年8月調高後，與一般民眾趨於一致，但弱勢家戶的其他福利則不受影響，請符合資格者儘速向幼兒戶籍所在地區公所提出申請，並於津貼領取期間，定期檢視入帳情形，以維護自身權益。