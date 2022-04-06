香港大咖男星方力申，和女星鄧麗欣感情長跑10年，卻在2016年黯然宣布分手，如今傳出與小15歲的港姐冠軍陳曉華（Hera）爆出戀情，消息一出震驚各界，近來上節目自爆多年前拍激情床戲時，不小心起了生理反應，讓他一度認為自己精神出軌，對不起當時的女朋友。

方力申近日上曾志偉主持的《講你都唔信》，自爆10年前到大陸拍攝電影《致命閃玩》，與女星張馨予在戲中有大膽演出，也是他入行以來首次挑戰床戲，過程中幾乎都是女方主動，由於導演未喊卡不能停，加上過於緊張的關係，拍了一個多小時才結束，大汗淋漓的他在導演喊卡之後，急忙表示必須到旁邊冷靜一下，這讓在場來賓忍不住開玩笑：「小小方，聚焦過龍。」

張馨予曾和方力申拍過激情床戲。（圖/張馨予微博）

方力申表示由於拍攝時起了生理反應，讓當時有交往對象的他相當懊惱，認為自己在精神方面出了軌，坦言覺得相當對不起當時的女朋友，也對於自己此行為感到自責。

方力申過去上節目提到平時比較難認識異性，因此下載交友軟體，雖然玩了一年多，但有聊天的只有兩人，沒想到用本人照片和本名註冊的他，沒有因為明星光環加持而加分，反倒被誤認為盜用照片，還多次遭到檢舉，導致帳號曾經被封鎖兩次，讓他哭笑不得。