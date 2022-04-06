每年4~5月為台南鳳梨盛產期，2021年遭中國公告禁止輸入，但在農民團體、外銷業者及政府相關單位的共同努力下，去年台灣鳳梨外銷成果仍相當顯著，為延續海外銷售熱潮，台南市府6日舉辦「臺灣鳳梨 風潮再現」外銷日本記者會，台南市長黃偉哲說，繼首批外銷日本16.8公噸後，今日有13.65公噸的鳳梨準備封櫃外銷日本，讓農民的收益以及台灣的水果王國的名聲可以「頂港有名聲，下港有出名」。

台南市政府6日舉辦「臺灣鳳梨 風潮再現」外銷日本記者會，藉由舉辦鳳梨輸日封櫃儀式，一併感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持，農委會主委陳吉仲和台南市長黃偉哲同時出席見證，替台灣鳳梨的外銷成績感到開心，立法委員賴惠員，市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智也到場祝賀。

6日在金子宏公司辦理鳳梨日本外銷活動，總計1365箱，共13.65公噸的鳳梨準備外銷日本；而1日在楠西集貨包裝場也有16.8公噸鳳梨出口日本。由於外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，代表台灣鳳梨的風味、品質、衛生安全讓日本消費者有信心，希望今年味美質優的台灣鳳梨，能持續獲得日本市場的青睞。

黃偉哲表示，去年中國在猝不及防的情況下，突然停止進口台灣鳳梨，很感謝農委會跟農糧署全力的協助外銷，去年安然度過，今年的鳳梨，根據農委會的統計，比去年生產的量少一些，但是外銷量要再增加，因此鳳梨內銷的價格自然就會拉得更高。

台南市農業局表示，台南市的鳳梨種植面積約佔全台第2，每年4~5月為台南鳳梨的盛產期，今年南市府特別邀請不同領域的企業單位共同合作，例如全聯福利中心、福和生鮮、大苑子茶飲、飯店業者等，一同投入支持台南鳳梨行列。

因應中國大陸2021年3月起暫台灣鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等3個面向實施各項因應措施，確保農民收益不受影響；去年台灣鳳梨外銷數量達2.8萬公噸，扣除出口中國大陸數量後，較前年大幅增加533%，其中外銷日本將近1.8萬公噸，成長高達726%，是過去20年外銷日本的總和。

今年農委會也積極輔導外銷業者持續開拓及穩定發展海外市場，外銷目標量設定為3萬公噸。2022年截至3月31日止已達9805公噸，較去年同期增加12.2%，顯示我國鳳梨外銷已成功轉移市場，不再仰賴中國大陸。