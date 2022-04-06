根據Morningstar資料統計，今年截至3月底為止，台股基金平均報酬率為-7.8%。不過，拉長時間觀察，近1年、3年與5年，全數都繳出正報酬成績，平均各有14.2%、98.1%與137.2%，而且都超越加權指數漲幅，長期仍為投資人帶來豐富的回報。基富通總經理王浩宇表示，台股今年來走勢震盪，主要是受到聯準會升息、俄烏戰爭影響，但觀察國內經濟狀況，無論出口金額、外銷訂單、工業或製造業生產指數都相當亮眼，多家機構預估，全年經濟成長率落在4~4.4%，代表基本面無虞。

今年來台股基金表現績效前10大基金，受到年初以來市場波動大，所以基金績效幾乎都是負報酬，但如果拉長時間來看，績效都很漂亮。這也是為何建議投資人應該把握現在的震盪期進場，單筆長期或定期定額，有機會獲取不錯的回報。

王浩宇強調，台灣在全球製造業中扮演舉足輕重的角色，特別是半導體產業，去年總產值突破4兆元，全球占比26.2%。同時，這次的俄烏戰爭凸顯網路、衛星通訊、電動車等產業的重要性，並延續美中科技爭奪戰，進一步提升台灣產業在全球的地位，台股投資價值油然而生。

王浩宇認為，不管是升息或俄烏戰爭，都只是股市長期循環的一部分。事實上，從歷史經驗顯示，台股多頭市場的時間長，而空頭市場時間短，採取逢低進場、長抱策略，投資勝率通常比別人還要高。所以對台股後市有信心的投資人，應該把握本波回檔機會，進場布局。

今年以來台股基金表現績效前10大基金依次為:博邁AR台灣股票基金，元大台灣高股息ETF連結基金，PGIM保德信新世紀基金，日盛精選五虎基金，國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金，野村台灣高股息基金，元大台灣加權股價指數基金，元大台灣卓越50ETF連結基金，台新中國通基金，兆豐台灣金傳精選股息基金。若將時間拉長到2年，則日盛精選五虎基金和台新中國通基金的報酬率都在100%以上。