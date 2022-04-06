奇鋐(3017)公告4月5日晚間獲悉高雄工廠員工確診感染新型冠狀病毒，奇鋐表示，該員所處之樓層產線停工，並進行全廠區清消，不會對公司營運造成重大影響，由於海外倉庫庫存可滿足客戶短期需求，奇鋐預估，今年第1季會比去年第4季好。

台灣本土疫情延燒，奇鋐今天公告，公司於4月5日晚間獲悉高雄工廠一名產線物料員工已確診感染新型冠狀病毒，奇鋐表示，公司於今日進行該員所處之樓層產線停工，並進行全廠區清消，公司已掌握個案資訊，將持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施，此事件將不會對公司營運造成重大影響。

在大陸廠區部分，儘管深圳於3月中封城防疫，奇鋐深圳廠區亦曾公告停工，不過深圳廠區3月15日下午就陸續復工，且奇鋐有海外倉庫庫存滿足客戶短期需求，第1季營運未受封城停工太多影響。

奇鋐今年前2月合併營收為84.01億元，年增34.09%，奇鋐預估，今年第1季會比去年第4季好。

奇鋐2021年合併營收為473.32億元，年增19.33%，營業毛利為83.85億元，年增34.56%，合併毛利率為17.72%，年增2.01個百分點，營業淨利為48.27億元，年增48.06%，歸屬於母公司業主淨利為29億元，年增51.4%，創下歷年新高，每股盈餘為8.21元。