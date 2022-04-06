雲朗觀光集團旗下雲品(2748)攜手寶元紀打造的新宴會品牌「蘭克斯特」（Lancaster House）將於8日正式開幕，目前已逆勢接單超過250場大小型宴會、並已接單至明年3月，總營收超過7000萬，單人平均餐價落於約2500元，可望為營運增添顯著動能。

雲品表示，蘭克斯特空間大量採用自然光呈現豪宅氣息，以深具藝廊、美術館知性氛圍的全新宴會社交場域進軍中台灣，並引進寶元紀藏茶供消費者點用，共有4款特別茶席及7款精選茶品，以傳承精緻的茶文化，盼在中台灣激盪出更多餐飲火花。

蘭克斯特以英式豪宅莊園的設計理念，將傳統宴會廳的營業空間與迎賓社交空間占比自8比2調整為6比4，並將原先規畫的80桌席次降調為60桌，並強調場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會。

雲品表示，台中向來消費力驚人，除了敢花錢的實力且喜好嘗鮮，更講究用餐氛圍與細節，客群以中彰投和新竹居多。看準台灣茶葉消費年產值高達1500億元，餐飲「品茶」消費市場廣大，蘭克斯特特別結合茶飲文化，引進寶元紀藏茶中4款特別茶席及7款精選茶品。

雲品指出，福壽長春茶、東方美人和金達摩生普洱茶等茶品均能與料理相佐，巧妙搭配可讓口中食物所留的香、味、韻更加散發綻放，料理也可因不同茶葉催化出變化多端風味，讓宴客、慶生或聚會能有更多新選擇。

蘭克斯特為雲品第3處委託經營據點，透過宴會平台「君品Collection」接單，主打「做一日莊園的主人」，並引進台北君品米其林三星服務團隊與廚藝團隊的頂級服務，搶攻中台灣高端餐飲客群商機，預估年營收貢獻可望超過1億元。