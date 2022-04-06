隨著美國國內通膨熱到發燙、就業市場持續穩健增長，投資人普遍認為聯準會將猛踩剎車的可能性升高，恐導致兩年前才展開的復甦嘎然而止，這是近來美股陷入動盪以及美國債息曲線數度「倒掛」的原因之一。聯準會（Fed）理事布雷納德（Lael Brainard）周二的談話更加坐實了市場的擔憂，周二美股大跌。德意志銀行也在周二開了第一槍，成為全球第一家直接斷言聯準會大戰通膨將導致美國經濟陷入衰退的主要銀行。

布雷納德在明尼阿波利斯聯準銀行的一場會議上表示，升息加上迅速縮表應該能讓美國的貨幣政策在今年晚些時候達到「較為中性」的立場，而必要時，央行將進一步收緊政策。

她表示：「我想我們絕對都同意通膨已經過高，而降低通膨至關重要，因此聯準會將『有條不紊』地調升利率，且最早自下個月起開始縮減其將近9兆美元的資產負債表。由於復甦比上一個周期更強勁、更快速，而資產負債表規模明顯更大，我認為這次的縮表速度將比之前的周期快上『許多』。如果通膨或通膨預期數據顯示有必要，我們已準備好採取更強而有力的行動」，她並表示將關注債息曲線，緊盯經濟下行風險的任何跡象。

政策立場向來溫和的布雷納德轉站鷹派，周二美股主要指數全面下跌，道瓊指數跌0.80%，收在34,641.18點。標普500指數大跌1.26%，為4,525.12點。對升息動向敏感的科技股與成長型股票表現尤其疲弱，那斯達克指數跌2.26%，費城半導體指數跌重挫4.53%。

美國公債殖利率應聲觸及多年高點，10年期指標公債殖利率跳升15.18個基點，報2.5469%。2年期債息上揚9.18個基點，報2.5139%。2年/10年期債息差由負轉正後擴大至3.3個基點，債息曲線轉趨陡峭。另一方面，5年期債息漲14.52個基點，為2.6955%，30年期債息漲11.69個基點，為2.5729%，再度出現「倒掛」。

已獲提名為聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席的布雷納德表示，俄烏戰爭已經推升天然氣和食品價格，而中國的防疫封控將加劇供應鏈瓶頸，因此美國的個人消費支出（PCE）物價指數恐進一步升高。她並表示，雖然地緣政治事件可能使經濟增長面臨風險，但美國經濟動能仍然強勁，勞動力市場也依然穩健，目前失業率為3.6%，僅略高於疫情爆發之前。

美國2月PCE物價指數較去年同期大漲6.4%，創下40年來最高的年通膨率。聯準會偏好的通膨指標—核心PCE物價（扣除食品與能源價格）指數，2月年增5.4%，創下近39年來最大年漲幅。

Invesco首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，布雷納德的談話點出了重點，即聯準會將變得更加激進，這肯定會對股市造成負面影響，人們擔心這將增加經濟衰退的可能性，聯準會越激進，就越難實現「軟著陸」。

在上一個復甦周期（2017～2019年），聯準會的資產負債表為4.5兆美元，並以每月100億美元啟動縮表，過了一年才提速到每月最多500億美元。分析師預期這一次的縮表速度將比上個周期加快1倍。