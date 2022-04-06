聯準會在3月會議後宣布升息25基點，為3年來首度調升基準利率，且根據該央行發布的預測，大多數決策官員認為到今年底政策利率將至少升至介於1.75%～2%，這表示在今年剩餘的6次會議全都得升息25個基點。

由於俄烏戰爭令美國的通膨火上加油，市場普遍認為聯準會將加快升息步伐，可能在5月、6月和7月會議升息50個基點，到今年底利率將升至介於2.5%2.75%。聯準會大多數決策官員將利率2.4%視為「中性」水平，一旦超過這個水準，借貸成本就會開始削弱經濟成長。

堪薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）周二接受媒體訪問時表示，他認為升息50個基點將是央行必須考慮的選項之一，同時他也支持加快縮表速度。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周二在一場活動上表示，通膨率達到40年高點造成的傷害不亞於失業。原本立場亦傾向鴿派的戴利也呼應可能在5月啟動縮表的想法，她並表示，聯準會對抗通膨的承諾意味著「利率將升高」，但強調這並不會導致經濟衰退。

聯準會將於周三發布3月會議紀要，內容應會提及與縮表相關的細節，而這些聯準會決策官員的發言釋出了些許端倪。

儘管包括主席鮑爾（Jerome Powell）在內等聯準會官員一再重申收緊貨幣政策不會導致美國經濟衰退，且有信心經濟將實現軟著陸，但市場的不安情緒似乎有增無減。德銀周二出具最新報告指出，基於當前炙熱的通膨，本行不再認為聯準會將實現軟著陸。反之，我們預期更加激進的貨幣政策緊縮將把經濟推入衰退。

報告指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，能源和食品等大宗商品價格飆漲許多，顯然價格要維持穩定，只得透過有效抑制需求的「限制性貨幣政策」才能實現。換句話說，聯準會不能只是給經濟踩剎車，而是真正得讓經濟放緩。

德銀表示，美國經濟放緩的確切時間和規模存在「相當大的不確定性」，但該行目前預期美國經濟將在明年最後一季和2024年第一季萎縮，連兩季萎縮即代表經濟陷入技術性衰退。但好消息是，德銀並不認為這次的衰退會像過去兩次一樣嚴竣和痛苦，而是將呈現「溫和衰退」，失業率估將在2024年升破5%，但也同時到頂，遠低於2020年達到高峰的14.7%和2009年的10%。

德銀表示，隨著經濟衰退，美國通膨率將在2024年底回落，並在2025年達到聯準會設定的2%目標。

德銀成為全球第一家斷言美國經濟何時將衰退的主要銀行，其他各大投銀只是警告美國經濟衰退的可能性越來越大。穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）日前表示，未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性至少達三分之一，衰退的風險高得令人不安，且還在升高。

高盛表示美國經濟衰退的可能性升至35%。摩根大通執行長戴蒙周一在其年度的股東信上表示，烏克蘭戰爭和對俄羅斯的制裁輕則導致全球經濟放緩，且情況很容易就變得更糟，他提到1973年的石油禁運使能源價格飛漲，將全球經濟推入衰退。