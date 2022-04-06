為方便山友在登山旅途中使用行動通訊服務，台灣大哥大6日宣布攜手新北市觀光旅遊局，動員台灣大工程師技術團隊，在三個月的時間內，走訪新北市三大岩場及步道，反覆進行訊號量測，沿途設置60面手機可通訊標示牌，以通訊專業守護熱愛山林的登山客安全，讓用戶無後顧之憂親近台北近郊的美麗山林。

新北市得天獨厚，山林地景豐富，境內坐擁台灣岳界通稱的北部三大岩場，石碇筆架山與皇帝殿、三峽五寮尖山等登山步道、還具有「台灣小百岳」盛名的新店獅仔頭山，沿途偶需手腳並用、越嶺攀岩後，才能感受到走在稜線上、全景眺望大台北的美好；但山區通訊有時受到地形地勢的阻隔、天氣的干擾，無法即時打卡上傳分享美景，甚至若發生意外，難以通聯求援或定位。

為保障民眾有更安心便利的遊憩體驗，台灣大派員實地進行手機訊號強度測試，展開設立通訊標示牌作業。自今年一月起，台灣大技術團隊親自登山，以專用設備在山徑間來回量測，確認通訊品質達到標準，才貼上鮮黃色的醒目標示，指引登山民眾找到手機可通訊地點。

參與貼標的台灣大工程師指出，除了測試訊號外，通訊告示牌的設立，均以不干擾自然環境的方式為原則，多採立地標示，小心翼翼維持「無痕山林」，雖然期間天雨連綿20多天，為保障同仁人身安全，貼標作業中斷數次，過程蠻吃體力，但工程人員都表示，所幸能親手完成這樣很有意義的任務，做山友們最強而有力的後盾。

台灣大與新北市政府密切合作，提供健行民眾更優質的戶外體驗，台灣大技術團隊已針對許多忘憂秘境改善基站涵蓋、優化行動通訊，包括汐止新山夢湖、雙溪虎豹潭古道、三峽滿月圓國家森林遊樂區自導式步道，以及烏來桶后越嶺步道，享受美景的清幽碧綠，也能保有對外聯繫的安全便利。

台灣大也預告，目前已著手進行淡蘭古道段中草嶺古道與金字碑古道的訊號量測，在百年古徑上，為現代的旅人們註記安心通訊的地點。

近年受新冠疫情影響，親近山林變成民眾旅遊的最佳選擇，台灣大積極與林務局及各地林管處合作，提升山區行動通訊品質，並追蹤山區手機可通訊點標示資訊狀況，以利緊急救助。為貼近山友需求，台灣大定期將貼標資訊提供林務局及登山客間最夯的手機電子地圖「魯地圖」，利用自身的資通訊技術優勢，將便利傳遞到台灣每一個角落。