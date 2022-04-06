陳姓男子騎重機行經台61線雲林段，自撞再遭汽車輾過身首異處慘死。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

23歲陳姓男子與23歲張姓友人5日深夜從台中騎重機南下，行經台61線雲林縣口湖鄉段時陳男自撞內側護欄，人噴飛自北上路段再遭1輛汽車輾過，由於撞擊力道猛烈，陳男身首異處當場死亡，張男則撞上陳男機車殘骸跌倒受傷，送北港媽祖醫院無生命危險。

雲林縣消防局5日深夜11點獲報，台61線南下252K處發生交通意外，救護人員趕往現場，只見1輛紅牌重型機車斷成2截散落在南下車道，另1輛倒在路旁，急忙尋找騎士，先在南下車道找到張姓駕駛，身上多處擦傷但意識清醒，送北港媽祖醫院治療。

救護人員在南下車道一直找不到另1名騎士，便越過內側護欄到北上車道尋找，結果發現1名男子身首異處，四肢嚴重毀損，明顯死亡，經查為23歲陳姓男子。

北港警分局調查，陳男與張男5日晚間相約騎機車從台中出發南下，準備到高雄訪友，2人行經台61線雲林縣口湖鄉宜梧路段時，陳男不知何因撞上內側護欄，由於撞擊力道十分猛烈，機車斷成2截，人則噴飛至對向北上車道，隨後被1輛自小客車輾過，當場慘死。

警方指出，跟隨在陳男後方的張姓騎士閃避不及，撞上陳男的機車殘骸後跌倒，人車滑到南下車道路旁。事後檢測陳男、張男與自小客車駕駛洪男的酒精反應，3人均無酒駕情況，檢察官6日下午將進行相驗，進一步釐清車禍原因。