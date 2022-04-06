台股掛牌生技相關ETF今早連袂走高，群益NBI生技(00678)、富邦基因免疫生技(00897)、國泰基因免疫革命(00898)從技術面來看，均呈現周線連4紅。

根據聯合國經濟和社會事務部資料顯示，在十年後，各國65歲以上人口將接近或超過該國人口兩成以上，顯示出全球已走向高齡化結構，而高齡化的結構將連帶牽動高齡化的醫療需求增加，且為了維持健康需要的高品質醫療，其相關醫療支出也呈現逐年增長的趨勢。近年來，生物藥、細胞治療、mRNA療法及基因療法的關鍵技術則是有所突破，生物治療技術逐漸成熟，其應用領域包含了癌症精準治療、再生醫療、罕見疾病等，在疫情的影響下更加速解鎖了mRNA技術的應用，過去曾經束手無策的罕病，如今也即將揭開面紗，生物治療技術在未來趨勢中對於提高人類健康品質扮演了重要的角色，即將引領下一波生技行情。

而生技的優勢尚不止於此，除了技術的動能增強，法規部分也是出了相對應的支持，美國食品和藥物管理局(FDA)的「加速審核」程序上線，新藥批准制度放寬，有效加速了新藥的審核速度，此舉將更有利於擁有新技術的公司能夠更快地受惠。

產業區塊的波段利好題材更是有跡可循，根據歷史經驗，每年Q2至Q3生技股的表現透過醫學年會加持，將吸引市場的目光，增加更多的表現機會；且大型公司併購中小公司以完善產品線與技術領域，也有利帶動股價上揚，同時擴大生技醫療版圖。

生技產業成長趨勢鮮明，人口高齡化及廣大未滿足醫療需求，產業成長空間無法估量外，投資的趨勢更加是行情可期。

有鑑於生技產業成長趨勢鮮明，富蘭克林華美投信委任富蘭克林顧問公司生計研究團隊為國外投資顧問進行合作，即將於5/9啟動募集「富蘭克林華美生技基金」，集合了集團資源專業研究，大中小型股同步掌握，偏好技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的領域，佈局癌症免疫療法、精準腫瘤、基因療法及孤兒藥等領域的投資機會。