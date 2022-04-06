台中一名身材姣好的22歲的謝姓正妹，日前晚間10點多搭乘火車返回臺中後，發現自己機車不見，獨自泛淚在雨中找了半小時，仍遍尋不著，心急如焚地向警方求助。員警透過謝女提供的線索及導航紀錄推敲騎車路線，研判其應是走錯出口，在大雨中陪著她至火車站的另一側尋車，果然不到半小時就在距離1公里外的停車格幫她找回機車，讓謝女當場淚泣感謝感謝員警的協助，還不好意思的嗲喊自責，「早上起床沒睡飽忘了停車位置」。

謝女不斷感謝警方的協助，不好意思地說自己可能太早起床沒有睡飽，才會忘記自己機車停放位置，對於員警的耐心協助也非常感動。(戴志揚翻攝)

臺中市政府警察局第三分局立德派出所員警黃祥豪、張家順日前晚間10點多獲報臺中火車站附近有民眾機車遺失，22歲的謝姓女子表示，早上7點多她將機車停妥後去搭火車，晚上10點多準備騎車返家，循著自己的記憶往復興路方向離開，她在雨中找了快半小時卻都沒有見到自己的機車，越找越是忐忑不安，最後只好硬著頭皮向警方求助。

謝女告訴員警自己家住北屯區，對火車站周邊並不熟悉，今早照著手機導航騎車抵達火車站，依稀記得停車處附近有夾娃娃機店及停車場，然而找了半小時就是找不到機車，說著說著也急得眼眶泛淚。

經員警確認謝女機車無他人使用跡象，向她借來早上的導航紀錄查看，發現其極有可能將機車停在火車站另一側的建國路段，趕緊安撫她的情緒，帶著她前往火車站的另一側尋車。依照其提供的「夾娃娃機店、停車場」等線索尋找，果然不到半小時就在附近的機車停車格尋獲謝女愛車，她不斷感謝警方的協助，不好意思地說自己可能太早起床沒有睡飽，才會忘記自己機車停放位置，對於員警的耐心協助也非常感動。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。