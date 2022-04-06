民進黨前鎮小港議員參選人余宗熹6日提出錄音檔，指立委賴瑞隆服務處電訪員要求選民支持特定參選人。（曹明正攝）

民進黨前鎮小港議員參選人余宗熹6日提出錄音檔，指自稱賴瑞隆服務處的電訪員要選民支持特定參選人，被反問為何不支持余宗熹？還說因為對方有來拜託，讓余反批賴為了選舉連朋友都不是。賴服務處則表示暫無回應。

「政治是這麼無情」余宗熹說，其實他半年前就透過人牽線一起拜訪賴瑞隆，賴卻當著所有人面說「我只支持同派系的人，不可能支持你，沒有選舉我們是朋友，只要選舉，我們就不是朋友」，當時聽到這句話心都涼了一半。

對於當場被洗臉，余宗熹表示，這麼無情無義的話出自賴瑞隆的嘴巴，他到現在還有是有點無法置信。其實自己跟現在的競選團隊都是賴瑞隆的支持者，自家樓上的看板，1個月1、2萬元的租金，也都是免費讓賴瑞隆使用。

余宗熹透露，自己現在競選團隊的梁姓總幹事在賴瑞隆選舉時，也都拿過賴的顧問聘書，2年前梁母告別式，賴還擔任點主官。與對方不敢說有深厚的情誼，但至少是朋友，怎麼一遇到政治、一遇到選舉，朋友馬上變了敵人？

余宗熹說，賴瑞隆是民進黨前鎮小港立委，算是民進黨的公共財，但為選舉，卻獨厚個人、獨厚派系利益。反觀鳳山立委許智傑也說不能為他站台，但曾打過多次電話跟他說抱歉，他不用賴瑞隆這樣，但政治不應該這麼無情。