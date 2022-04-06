新北市府6日在市府大樓一廳舉辦「翻轉新北城市願景展」，展現新北市都更案件成果，新北市都更處指出，新北市多元都市更新目前累計申請1071案、核准686案，案件總申請量較往年成長299％、總核准量成長454％

都更處表示，本次展覽以「活力」、「美學」、「安居」分別展現都更三箭政策，中央大廳並打造了一個吧檯的造型，一覽整個城市翻轉的成果，配合活動還有咖啡可拿。

侯友宜今出席活動致詞時表示，市民是城市發展重要的基石，感謝市民在更新的路上，願意讓市府團隊一起同行，重申市府團隊必須本著「便民、利民、愛民」的精神融入政策作為，才能帶領新北市邁向更好的未來。

侯市長表示，他上任以來，積極推動都更三箭政策並成立新北住都中心，此外，打造新北市成為既國際又在地的宜居大市，所有的市政跟建設都必須跟得上，所以他也大刀闊斧地推動翻轉新北空間相關施政，也同時觀注空間的美學，城市的發展推動應該要朝質量兼備，例如徹底清除五股積存30年之久的環安、公安問題，翻轉成為清新明亮的五股夏綠地。

侯友宜說，所有的好成績都是起點，絕不是終點，市府推動都更三箭的成效，相較過去3年增長接近4倍，市府團隊不會因此自滿，「好還要更好」，會要求團隊繼續朝提升審議效能的方向努力。

城鄉局長黃國峰表示，翻轉新北城市願景展自今日起至4月16日，11天的展期間，觀迎踴躍到市府一樓觀展，除參觀都更三箭政策成果，也可到展區品嚐城市特調、彩繪城市、玩自拍機，另外，透過每個展區的QRcode至都更小百科完成互動遊戲，可以兌換限量文宣品、展期間還有彩繪及手沖咖啡活動。