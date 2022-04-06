遠傳friDay購物母親節檔期從4月起提前開打，全面下殺5折起，推出比照實體百貨排隊美妝特惠組，包含SKII推出買青春露送正貨化妝水，連假期間更直接限時回饋12％，另日用品也下殺3折起，尤其近期疫情消息再起，民眾可趁便宜囤貨送貨到家。

另外，遠傳亦提供全站消費滿3,000元就有機會抽中多功能氣炸烤箱，首購再抽Nintendo Switch，以及價值5,200元折價券。

姐姐妹妹最期待的化妝品特惠組，遠傳friDay購物也有超強陣容限量開賣，尤其頂級保養組最受歡迎，像「SKII青春亮采組」買青春露送化妝水正貨，特價5,625元，還有全新推出組合「青春寵愛優惠組」，青春露買300ml送70ml，特價7,182元，LANCOME 蘭蔻「超未來肌因新客組」，小黑瓶買1送6，特價4,250元。

Estee Lauder雅詩蘭黛也推出號稱史上最優組合，「小棕新客組」包含小棕瓶買30ml送30ml，特價2,800元，下殺5折，限量60組。倩碧「水磁場超值排排站組」，水磁場買75ml送60ml，特價1,970元，下殺 4.1折，限量15組。

日用品也同步下殺3折起，像東妮寢飾藍茵花苑100％精梳棉兩用被雙人床包組，原價7,960元，特價僅2,580元；ARIEL超抗菌除臭洗衣精6+6件組特價不到千元；倍潔雅超質感抽取式衛生紙（150抽x60包），原價1,200元，折扣價僅619元。

遠傳friDay購物超值家電優惠，包括Dyson戴森 V8 slim fluffy 輕量無線吸塵器，下殺4千元，特價12,900元，用折價券再享折扣，限時再送迷你渦輪吸頭、Oral-B電動牙刷。「HITACHI日立」313L變頻兩門冰箱加上22L過熱水蒸氣烘烤微波爐兩機合購價39,376元，省下3,400餘元，買就送888遠傳幣、鬆餅機。「Nespresso」膠囊咖啡機Gran Lattissima清新白，下殺2千元，特價12,600元；Mdovia V2 Plus全自動義式咖啡機，特價免9千元，下殺4.6折。

另站上小米旗艦館也同步推出米粉節年度促銷，米家掃拖機器人，原價9,495元，特價6,495元，立省3千元，小米智慧氣炸鍋 3.5L特價1,795元，也省200元。

新手機部分，近期包含iPhone SE，以及三星M33、A53等5G新機推出，除加送配件等好禮外，4月起在遠傳friDay購物購買手機、配件滿5千元，就送300購物金（限量前300名），消費滿6千元，有機會抽中九陽免清洗多功能調理機（3名）；前20名消費滿3萬元消費者，更直接送卡納赫拉備份豆腐頭。

遠傳friDay購物最新推出送禮館服務，現購買就送精美包裝、客製化卡片，展現心意最到位，也同步推出多樣促銷商品，像是與大甲鎮瀾宮聯名「Concern康生」媽祖有BOBI-按摩枕，特價999元，下殺近5折。

除超特惠商品，全站還加送價值5,200元折價券，全站單筆消費滿888元，還有機會抽中TESCOＭ大風量負離子吹風機（市價1,090元） 、TANITA四合一體組成計 FS-102（市價1,180元），合計共10名。單筆滿3,000元，可抽AIWA愛華多功能氣炸烤箱23L（市價6,990元）。首度在遠傳friDay購物、單筆消費滿520元，還能抽Nintendo Switch。

信用卡優惠方面，包含使用遠傳friDay購物聯名卡最高回饋21％、遠東商銀信用卡刷滿2萬元，送800刷卡今等；每日到遠傳心生活App簽到，能獲贈1遠傳幣，能在遠傳friDay購物消費折抵，直接用遠傳幣兌換食衣住行各項超值商品，或優惠加購商品。