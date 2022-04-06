台北六福萬怡酒店「敘日」自助餐廳搶攻母親節商機，於4/30日至5/1日及5/7日與5/8日午晚餐時段除可享用各國美餚與近30道泰式經典料理外，2~4人成行加碼送半隻帝王蟹。除此，「Elite Bakery一禮烘焙」及「Elite Concept一禮莊園」亦跨品牌合作，於「粵亮」廣式料理享用招牌鴨合宴四人合菜、母親節十人桌菜、五人桌菜等，或在THE LOUNGE大廳酒吧消費2套1,580元以上的主廚精選套餐，皆送6吋創意「麵茶蛋糕」。宴會廳則於5/7日及5/8限量推出6人及12人的北京烤鴨宴，每組再贈送質感鮮花提籃，用美食滿足媽媽味蕾，並贈送精美好禮感謝媽媽。

台北六福萬怡酒店「粵亮」廣式料理針對不同家庭人數需求，於4/30~5/1及5/7~5/8活動期間，推出各式美味盛宴，包含饕客必點的招牌鴨合宴四人合菜，每套6,999元+10％，可吃到跳跳糖片皮烤鴨三吃外，還有黑蒜螺頭燉花膠湯、蟹黃醬燜活龍蝦、雲腿金蒜蒸海石斑、片皮鴨油炒時蔬菜，仙翁冰糖燉雪梨等美饌。另外還有母親節十人桌菜、五人桌菜等，只要8,888元起＋10％，就能吃到鹹冬瓜筍乾蒸青斑、燕窩椰汁西米露等頂級美味，額外加贈市價880元的Elite Bakery一禮烘焙mī-tê麵茶蛋糕，甜鹹滋味讓長輩更喜歡。

宴會廳今年特別推出北京烤鴨豪華宴，除經典片皮烤鴨、古早味鴨架鹹粥外，還有京味招牌盆菜、秘醬蒜子油悶蝦、京蔥北菇虎掌燒海參、清蒸玉露海石斑等10道豪華料理，推出可容納12位的大廳闔家盛宴16,000元＋10％、6位的大廳半桌盛宴8,000元+10％，皆贈Elite Concept一禮莊園質感鮮花提籃，市價1,280元起，全家人一起歡度美好食光。