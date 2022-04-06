林谷樺飛到墨西哥考察當地龍舌蘭種植情況。（艾迪昇傳播提供）

李培禎和老公林谷樺自結婚以來，各自事業獨立，不過為了一圓老公的「酒國大夢」，她首次從旁協助老公代理龍舌蘭品牌「CODIGO1530」，8日到11日還將到世貿一館參加「台北純酒展」叫賣，讓李培禎諸多怨言，除了面臨６個月婚後最長夫妻分離天數，老公天天和男同事形影不離，甚至還睡在一起，讓她不禁懷疑自己，「我好像小三一樣，是他倆的電燈泡」。

李培禎說老公從未賣過酒，也不了解整個市場或通路，只因大學在美國打工，憧憬開酒吧的生活，還和好哥兒們約定日後回台灣，要開一間酒吧，不過店還沒開，卻因喝到驚艷的酒，一個衝動開始書信、視訊往返談代理，「他面試被問到有沒有經驗？專業團隊？他竟然回都沒有，但我有人脈，來回幾次面試，還真的被他談下來」。

李培禎去年帶2個兒子回加拿大娘家探親，到了11月開始衡量回台與否，考慮到老公很久沒見到兒子，沒想太久還是決定回台灣，不料回台灣隔離時，老公卻詢問可不可以飛墨西哥考察，「我超生氣，早知道就繼續待在娘家，而且他還把決定權給我，不就要我當壞人，我跟他說，自己的事情自己決定」，後來禁不起老公天天裝可憐，她才鬆口：「好啦！你去吧！」

李培禎算一下，從自己帶兒子到加拿大、返台、隔離共花4.5個月，加上老公飛往墨西哥、隔離，夫妻倆共分開超過６個月，本以為「偽單身」生活會隨老公隔離完而結束，結果老公一頭熱，整天和事業夥伴膩在一起，常不見人影，「有次半夜我醒來，竟然看到他倆一起倒在客廳沙發睡著，真的啼笑皆非耶」！李培禎唸歸唸，但看到老公的熱枕，她大受感動，她說：「明明都40多歲了，但還可以這麼有熱情，我是第一次看到老公這麼開心從事一件事情。」

李培禎和老公從不干涉彼此工作，但這次看老公獨自一人要撐起一個品牌，每天累到沒天沒夜，不捨老公奔忙，才首次參與老公的事業，協助他處理聯繫事務，她坦言太多細節要從頭學習，以這次4月8日參加「台北純酒展」，她表示：「以前很常在展場當模特、主持人，這次變成參展人，從規劃工讀生休息空間到訂便當，各種千頭萬緒。」老公極為讚賞她表現，直說「若她願意，我可以雇用她」，李培禎在旁苦笑，猛搖頭拒絕，但她也因為這次經驗，從一喝酒就暈吐，到現在能陪著老公在睡前小酌，算是意外的收穫。