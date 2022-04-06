烏日高鐵特區首座好宅來了 豪宅級社宅2025年完工

台中市長盧秀燕是「烏日媳婦」，表示推動烏日發展繁榮，居住人口增多，學校興建需求，要讓烏日更好。（盧金足攝）

台中好宅第一階段5508戶，已提前在去年達標，台中市長盧秀燕馬不停蹄，第二階段也緊接著陸續開工。（盧金足攝）

高鐵特區的好宅以「串門子」為設計概念主軸，透過留設大面積公共開放空間串聯結合周邊公共資源。（示意圖台中市政府提供／盧金足台中傳真）

高鐵特區的好宅以「串門子」為設計概念主軸，透過留設大面積公共開放空間串聯結合周邊公共資源。（示意圖台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市烏日高鐵特區因高鐵、台鐵、捷運匯集三鐵共構，交通便利，加上娛樂購物城等商業開發，躍升為副都心，「烏日媳婦」台中市長盧秀燕6日與地方人士一起為烏日高鐵特區新榮和段的首座好宅開工動土，該案地段為青年移居人口高的高鐵特區，配合針對青壯年、新婚及育幼者加分，提高青年承租比率，預計2025年3月完工。

盧秀燕強調，中央交付給台中市1.2萬戶的目標，市府已完成第一階段5508實質興建戶數，第二階段的第一處基地也在今天實質動工，加計今天動土的新榮和好宅270戶，實質興建數量已達5778戶。

一、二階段總興辦（包含規畫設計中）量共有6953戶，將近7000戶的數量加上中央6000戶，超越1.2萬的需求目標。

盧秀燕說，她是「烏日媳婦」，是出身烏日的市長，近年來烏日發展繁榮，由居住人口增多，學校興建需求，在烏日規畫好宅，與一般社會住宅不一樣的是，斥資12億7仟餘萬元進行工程建設，預計提供270戶住宅及店鋪等單元。

周邊有多個公園開放空間，以「串門子」為設計概念主軸

，透過留設大面積公共開放空間串聯結合周邊公共資源，廣邀四周的居民至本基地遊逛，形塑地方的場所精神，創造與地方共享共好的都市空間。

「台中好宅為年輕人而設！」盧秀燕說，該案地段更是在青年移居人口高的高鐵特區，再配合針對青壯年、新婚及育幼者加分，以提高青年承租比率。

都發局長黃文彬表示，已營運5處社宅人口，青壯年更是占比六都最高，除了承租上有福利加分外，好宅也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，來厚植青年培力，減輕青年壓力。

烏日新榮和段好宅位於烏日高鐵特區，鄰近烏日舊市區，交通區位良好，且公共服務機能完善，基地位置北面大肚山

，南臨烏溪水岸景觀。

盧秀燕指出，該基地規畫為地下3層地上14層共2棟複合混居式的好宅；2樓以上居住單元提供1房型139戶、2房型118戶、3房型13戶共計270戶的優質住宅社區，考量鄰近停車需求，依地方建議增挖1層地下室，於地面層規畫店舖、幼兒園

、社會服務站。

此外，還有社區式日間照顧場所、身心障礙者社區日間作業設施、身心障礙者居住空間等公共服務空間，可引進專業團體進駐，作為本社區與附近住民共同分享與研習場所，讓社會住宅落實居住正義、提供優質居住環境，也能補足當地欠缺的社福設施、及滿足在地民眾需求。