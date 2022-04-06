近來南韓漫改夯劇《社內相親》，已於昨日(5)播出大結局，飾演男女主角的安孝燮和金世正，一路從歡喜冤家轉變成甜蜜情侶，雖然劇情老套重複卻因舉止太過爆笑紓壓，依舊吸引大批粉絲追隨，近日播出兩人首場床戲，長達156秒激戰過程，讓看到影片的粉絲們眼睛都辣出淚水了。

《社內相親》日前播出安孝燮和金世正，感情終於修成正果，兩人迫不急待脫去對方衣衫，與金世正處在昏暗空間裡纏綿悱惻，先是在豪華餐廳裡深情擁吻，隨後男方一手抱起金世正激吻，在客廳來回尋找地點，後來乾脆把女方丟到床上，脫光衣服直接開戰，整段畫面長達156秒之久，讓人看得很害羞。

《社內相親》經SBS電視台在IG釋出這段畫面，在網路瘋狂流傳起來，短短1天已有43萬的觀看次數，網友紛紛讚嘆，「始祖鳥(指安孝燮)果然沒有讓我失望」、「我睜大眼睛重複看了10次...還要繼續下去」、「來看始祖鳥的霸氣火車扛比較實在」、「天啊！看得我心花怒放，小鹿亂撞，換我在抿嘴唇了」、「抱去坐檯燈那真的多此一舉！幹嘛多坐一個地方，直接抱床上了啊！」。

《社內相親》床戰片，人氣頗高卻也被部分網友批評：「兩位主演的動作好像有點卡」、「兩位演員沒有默契」、「不懂為啥要多出個床戲」、「怎麼看起來有點搞笑」、「本來以為安孝燮會演得很好，但演得不像床戲」、「原來有這樣感覺的不只我一個」。