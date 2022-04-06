鄭志偉劇中面臨弟弟回來要求賣地分家產。（中天娛樂台提供）

劇中一家人坐在圓桌上吃到已逝父親所留下的家傳味道。（中天娛樂台提供）

由孫可芳、李淳主演的中視、中天電視電影《洞裡的月亮》，集結王滿嬌、鄭志偉、蘇炳憲、何豪傑、孫淑媚等多位實力派演員。其中演員鄭志偉去年在情慾電影《親愛的殺手》，以顛覆形象的｢惡房東｣一角，入圍台北電影獎最佳男配角獎，這次他在《洞裡的月亮》飾演女主角李心悅（孫可芳飾）的大伯李名響，接下家業經營餐廳，身為長男也擔下照顧媽媽（王滿嬌飾）的責任，因家產與弟弟產生衝突。鄭志偉飾演廚師，卻坦言其實很不會做菜，「我以前是美食節目主持人，很會吃，但叫我煮菜我真的不會。之前因為疫情宅在家裡，有學煮菜，但都學一些很簡單的，像是地瓜葉、煮湯，最拿手的就是筍子湯！」個性真誠爽朗的他不忘提醒「記得筍子要買好一點」。

《洞裡的月亮》是圍繞親情和料理的單元劇，講述女主角李心悅回到故鄉台南找尋小時候與爸爸做菜的回憶，卻發現叔伯在爭家產，衍生出一連串的故事。鄭志偉談到劇中令他最感動的一場戲，是一家人坐在圓桌上吃到已逝父親所留下的家傳味道，「好像夢寐以求，永遠都不可能嘗到的味道，突然間我吃到，吃下去的剎那雞皮疙瘩都起來了！」

鄭志偉也分享人生中最想追尋的味道就是「媽媽做的豬舌頭」，他語帶哽咽地說：「山珍海味我覺得很平常，因為現代人時常吃得到，這輩子最讓我一直覺得沒有保留的就是我媽媽煮的豬舌頭，其實就是我媽媽的味道，因為我爸爸、媽媽走了，以前他們每年過年都會煮豬舌頭，真的超好吃！讓我現在講到都流眼淚！」

《洞裡的月亮》對於手足之情也有著寫實描繪，鄭志偉飾演蘇炳憲、何豪傑的哥哥，3人雖然10多年沒合作，但默契依舊，其中令他最難忘的戲就是蘇炳憲飾演的弟弟李名揚，從台北回來跟他說要賣地分家產，身為大哥的他聽到當下既委屈又憤怒，因為從小好的都留給的弟弟，但他卻要獨自扛起家業、照顧媽媽；鄭志偉坦言當時拍攝時多虧導演黃駿傑幫忙，用自身經歷去分享，讓他更能抓住情緒，導演黃駿傑也補充：「原劇本並沒有這場兄弟和解的戲，是我在修訂劇本時，思考如何呈現衝突最大的兩兄弟，終究是一家人的這份羈絆心情，才加進去的一場。」導演希望《洞裡的月亮》或多或少能撫慰同在親情壓力，即使無奈仍持續努力的朋友。由鄭志偉、王滿嬌、蘇炳憲、何豪傑、孫淑媚等精湛演繹的《洞裡的月亮》4月15日晚間10點中視頻道首播，4月17日晚間10點中天娛樂台也有播出。