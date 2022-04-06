宣布辭黨職參選桃園市長！ 羅智強：不要懷疑朱立倫和我希望桃園贏的決心

國民黨台北市議員羅智強為選桃園市長一事引發不小的爭議，甚至爆出國民黨主席朱立倫一通3小時的電話，讓各界議論紛紛。藍營台北市議員擬參選人詹為元透露，近日拜票時有越來越多支持者為羅智強抱不平，說再這樣下去「藍營支持者對本黨失望的情緒會蔓延到全台灣」。

羅智強今（6）日凌晨正式宣布參選桃園市長，事後詹為元也在臉書發文力挺羅智強，說「在我從政的路途上，強哥幫過我不少忙，他是個大公無私的人，不吝於給後輩幫助。雖然我的力量很小，但現在，換我們來一起支持強哥。」

詹為元認為，黨中央應該給予一個公正的平台，讓大家公平打一架，輸贏自負，願賭服輸，「有競爭的初選不是分裂的開始，而是學會團結的第一步」。

詹為元透露，羅智強的遭遇讓許多藍營支持者不捨，連在北市拜票都有明顯的感受，直言桃園市長黨內初選的過程與結果，不僅僅影響桃園而已，「如果未妥善處置，藍營支持者對本黨失望的情緒會蔓延到全台灣」。

詹為元說，如果連羅智強這種有聲量與經歷的人都會面臨如此困難的局面，「那我們底下的人更應該團結，彼此扶持」。