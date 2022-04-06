大陸官媒上海證券報6日引述多位專家指出，預估2022年大陸首季宏觀經濟增長將達到4％至5％之間。

大陸將在4月18日公布第一季GDP等多項宏觀經濟數據。報導引述交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，1至2月分經濟指標較好，3月分受疫情散發影響，經濟數據很可能下滑，預計首季經濟增速在4％左右，與2022年第四季基本持平。

唐建偉稱，為應對需求走弱，需要在加大穩增長力度的同時盡快落實退稅減稅，建議貨幣信貸加大實施力度，適時降準、降息仍有必要，切實擴大新增貸款規模，發揮寬信用效力。

植信投資研究院院長連平稱，受多地疫情大幅反彈導致的停工停產影響，工業生產明顯趨緩，製造業投資增速有所放緩，房地產投資下行壓力仍然較大。消費受疫情衝擊較大，但仍可保持2％左右的增長。基建投資保持高速增長，成為「穩經濟」的首要支撐。預計首季經濟增長5％左右，基本實現「穩成長」的預期目標。