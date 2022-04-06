台股股王爭霸戰，經過多日纏鬥，上周五矽力-KY（6415）及信驊（5274）雙雙以3,315元打平手後，於清明連假第一個交易日，今（6）日再度開打，一早雖同步大跌，但信驊奮起急拉至3,310元，而矽力-KY則跌破3,200元，來到3,195元大跌120元，股王爭奪戰再度由信驊領先。

如果今天收盤信驊股價確定超車矽力-KY，則台股將再重新寫股王新紀錄，而信驊也將成為台股第一家由上櫃公司奪得股王寶座，具有歷史新意義。股王股后都是目前市場最夯的IC設計股，具有小股本、籌碼穩定的特性，成為外資法人力拱的標的。

信驊為上櫃電子股，主要營業項目以多媒體積體電路及電腦周邊積極電路（IC）為主，目前資本額3.44億元，去年每股盈餘38.3元，擬分配36元現金股利。

矽力-KY為上市電子股，主要營業項目為電源管理積體電路（IC），目前股本9.47億元，去年每股盈餘61.51元，擬分配股利17.9803元。