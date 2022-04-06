羅智強選桃市長 「在地大咖」邱奕勝尊重：少說話、黨中央決定 12:432022/04/06 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市議長邱奕勝6日表示，不必要的困擾，就是少講一些話，重申一切以黨中央的立場及決定為主，也尊重羅智強的說法。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台北市議員羅智強6日凌晨以4點聲明宣布參選桃園市長，桃園市議長邱奕勝對此表示，不必要的困擾，就是少講一些話，重申一切以黨中央的立場及決定為主，也尊重羅智強的說法。 邱奕勝今表示，每一位符合資格的黨員都有權利參選，對於連日來因參選所導致的問題，他強調全力支持主席朱立倫做法，為避免製造不必要的困擾，目前他選擇少說話，同時尊重黨中央決議及機制，一切以黨中央立場為主，有關羅智強對他的說法，他也表達尊重。 品觀點｜沉澱4天仍宣布參選 羅智強尊重黨提名機制 羅智強事件不只影響桃園藍營 他爆：支持者有情緒了 #羅智強 #參選 #邱奕勝 #黨中央 #少說話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強：參選桃園不變 沒提名就輔選 04:102022/04/06 政治要聞 挺羅智強參選！趙少康籲：黨應有公平機制、協調不成就初選 12:222022/04/06 政治 羅智強續拚桃園市長！游淑慧貼文16字釣出在地人反應 09:302022/04/06 政治 羅智強選不選國民黨桃園已重傷 港媒爆：最大得利者是他 08:332022/04/06 政治 蔡易餘談羅智強宣布參選酸回：天和地的差別 12:362022/04/06 政治 影／選桃園市長「與朱立倫不會火車對撞」 羅智強 ：不要懷疑希望贏的決心 08:272022/04/06 政治 羅智強選桃園市長藍地方恐分裂 趙少康獻1策：急什麼 12:222022/04/06 政治 即起辭黨職！羅智強深夜震撼宣布「參選桃園市長」 數萬網友激動狂喊1字 07:232022/04/06 政治 羅智強「鋼盔戴好」宣布選桃園市長 趙少康回28字 這群人集體暴動 07:202022/04/06 政治 桃園市長民調她「坐2望1」 萬美玲自爆：羅智強找我談過 10:522022/04/06 政治 參選桃園市長不辭北市議員？羅智強：再思考一段時間 12:062022/04/06 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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