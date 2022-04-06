國民黨台北市議員羅智強6日凌晨以4點聲明宣布參選桃園市長，桃園市議長邱奕勝對此表示，不必要的困擾，就是少講一些話，重申一切以黨中央的立場及決定為主，也尊重羅智強的說法。

邱奕勝今表示，每一位符合資格的黨員都有權利參選，對於連日來因參選所導致的問題，他強調全力支持主席朱立倫做法，為避免製造不必要的困擾，目前他選擇少說話，同時尊重黨中央決議及機制，一切以黨中央立場為主，有關羅智強對他的說法，他也表達尊重。