新華社報導，徐州鐵鍊女、榆林鐵籠女等社會虐婦事件曝光後，大陸最高人民檢察院6日指出，最高檢與大陸全國婦聯日前聯合下發通知，開展「關注困難婦女群體，加強專項司法救助」專項活動，已於3月啟動，將持續至今年年底。包括防止返貧監測對象農村婦女、遭家暴性侵拐賣等5類弱勢婦女，優先照顧。

通知指出，五類進入檢察辦案環節、符合救助條件的困難婦女，檢察機關應當作為重點對象，協同婦聯組織加大救助幫扶力度：一是屬於防止返貧監測對象的農村婦女；二是遭受家庭暴力、性侵害、拐賣等違法犯罪行為侵害的婦女；三是家庭主要勞動力受到違法犯罪侵害致死或者喪失勞動能力，承擔養育未成年子女、贍養老人義務的婦女；四是身患重病或者殘疾的婦女；五是贍養義務人沒有贍養能力或者事實無人贍養的老年婦女。

報導稱，按照通知，對於因就業性別歧視、職場性騷擾等民事侵權案件導致生活困難，通過法律途徑難以解決，以及因遭受家庭暴力起訴離婚，生活確有困難，根據實際情況認為需要救助的婦女，案件辦理地檢察機關也可以協同婦聯組織開展幫扶救助工作。