婦產科名醫蘇怡寧經常在臉書替網友解答疑難雜症，近日一名正在備孕的人妻私訊蘇怡寧，詢問每次和先生行房後，習慣馬上洗澡沖洗，憂心會影響受孕，蘇怡寧回覆，精子是游泳高手，從子宮頸開始起跑，2分鐘內可以游到輸卵管，「馬上沖洗能有效避孕的話，就不需要避孕藥或保險套了」。

蘇怡寧昨（5）日於個人粉專分享網友私訊截圖，一名人妻表示，最近和先生很認真備孕，也有看排卵期「做功課」，每次和先生行房結束後，她習慣性馬上沖澡，好奇「會影響受孕嗎？」

人妻擔憂愛愛後洗澡會影響受孕。（圖／翻攝自蘇怡寧臉書粉專）

蘇怡寧解釋，若行房結束馬上沖洗就能有效避孕，就不需要避孕藥或保險套了，因為精子是游泳高手，據研究顯示，精子從子宮頸開始起跑，可以在2分鐘之內游到輸卵管，如果洗澡速度有這麼快，他建議洗慢一點。另外如果是淋浴，基本上洗掉的只是陰道外的精子，泡澡的話可能會讓水進入陰道，洗掉一些精子，「但問題還是一樣，浴缸的水能在2分鐘之內放滿，也是滿猛的」。

蘇怡寧說，若真的不想要懷孕的話，硬是要沖洗陰道裡面的精子，洗澡動作要快，要在2分鐘內完成，他也提醒，一般來說不建議用清水直接沖洗陰道裡面，會使陰道該有的保護菌受到傷害，反而容易感染，同時也呼籲不要異想天開用沖洗的方式避孕。

圖文曝光，不少網友紛紛歪樓，「怎麼那麼多人都需要重修健康教育」、「行房後倒立可能會提高受孕機率喔」、「愛愛完記得抬腿」、「為什麼很多問題我都會想笑呢」、「沖澡會沖掉的話，那應該不是人類，是青蛙」、「會懷孕的就會懷孕啦」、「真的好多奇葩問題」。