「請幫忙把所有洽談場次排滿！」這是海外買主對台灣電動車供應鏈的真心呼喚，貿協於上周辦理「全球智慧車輛產業供應鏈」採購大會，成功搭起台灣鏈結全球智慧車輛產業商機的橋樑。

因應車輛電動化及智慧化趨勢，經濟部國際貿易局偕貿協再次辦理「智慧車輛」採購盛宴，計有31國百位買主與台灣近180家廠商洽談，重磅買主包含美國車廠、歐美電動車新創、日本汽配一階及電池相關大廠、西班牙自動化及能源大廠、埃及最大巴士製造商、東南亞電巴及充電設備業者等。買主採購需求特別集中在車載資通訊系統、馬達系統、充電系統、電池及電巴等。此活動吸引台達、友達、致茂、為昇科、車王電、大同、成運等重要業者參與，線上熱絡、排程緊湊，促成多家國外買主將進一步與台灣業者簽NDA進行深入合作洽談。

受地緣政治影響，部分買主傾向非大陸陣營採購，或強調當地政府朝培養本土產業供應鏈的發展趨勢。像東協自貿區有60%自製率的規範，希望台商南進投資設廠。美國電動車新創亦透露希望台廠能前往布局，提供短鏈供應。另外，電巴採購已不再是車輛本身，還包括後續營運管理、養護保固、充電設備配置等一條龍式的服務，像菲律賓買主表示，計畫引進電巴外，也希望供應商能夠提供完成的車隊管理服務。日本汽配一階積極尋求開發智慧駕駛輔助系統的合作夥伴，台灣具有認證並與歐美車廠有合作實績之業者，將是優先考量的對象。並有日本化工界龍頭表示希望與台灣電池業者合作搶市。

貿協連年舉辦的採購大會一直是國內業者與國外買主論產業，搶商機最重要的平台，此次智慧車輛採購大會成功邀得歐美新創車廠與重磅級買主與台灣洽談，就是因為台廠「特斯拉經驗」及電動車關鍵零組件效應逐步發酵，參與的業者皆表示透過視訊洽談，解決疫情不能出國的問題，突破時空藩籬，隨時掌握全球智慧車輛產業最新動態與商機。

繼2021年「貿協電動車元年」之後，今年貿協亦籌劃一系列電動車相關推廣活動，4月除了車壇盛會「台北國際汽機車零配件展(AMPA)，亦將開設第二期「電動車CEO專班」，聚焦軟體定義車，下半年將在台北續辦「國際創新競賽(Global Demo Day)」以及「智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」。另外，貿協「台灣形象展」將首次東進美國，於10月12-14日在華府盛大舉行，除設置「智慧車輛主題館」，也會辦理相關論壇。