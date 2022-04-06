中國大陸昆山2日起升級防疫措施，昨（5）日晚間進一步宣布升級管控並延長至8日，在當地設有生產基地的IC載板暨印刷電路板廠欣興(3037)及南電(8046)今（6）日股價聞訊挫跌。不過，投顧法人認為對長期營運無太大影響，仍維持「買進」評等不變。

欣興股價近期於210～252元區間高檔震盪，今日開低走低、挫跌5.54％至230元，截至午盤仍跌逾5％，但三大法人上周合計買超達9381張。南電股價近期拉回453～544元區間盤整，今日開低下跌3.8％至506元，截至午盤跌逾2.5％，三大法人上周合計買超1355張。

昆山1日晚間升級防疫措施，宣布2～6日進行全市多輪核酸檢測、要求企業輪休減產、居家辦公、並管制聯外交通等，5日晚間再宣布將自6日零時起至8日24時進一步升級疫情防控措施，企業必須實行全封閉管理。

欣興在昆山設有持股71.23％的子公司昆山鼎鑫及全資子公司欣興同泰，日前已宣布2～6日暫時停工。投顧法人表示，昆山鼎鑫主要生產PCB與高密度連結板（HDI），欣興同泰主要生產軟板，產能估占約20～25％，預估若停工至8日將影響4月營收約4～6％。

而南電旗下全資子公司昆山南電則以生產PCB及BT載板為主，投顧法人預估產能占比約40％。公司先前表示，昆山廠廠區人員備有宿舍，並進行嚴格門禁管制，以廠區既有人員進行閉環式管理，未影響公司營運。

投顧法人認為，位於昆山的PCB廠商除了生產受影響外，預估在物流亦受控管下，將些微增加運輸成本、造成部分出貨遞延，但預估停工尚屬短期衝擊，對長期營運無太大影響，故對欣興、南電維持「買進」評等、目標價為265元及623元。