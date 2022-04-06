位於華泰瑞苑一樓的MU LOUNGE，是墾丁最值得注目的質感風格餐廳。座落於墾丁國家森林公園內，依傍大尖山及大灣，擁有遼闊綠意和無盡蔚藍，空間設計上將池畔及窗外大自然景觀完整結合。MU LOUNGE為提供賓客更多用餐選擇，推出全新早午餐菜色，供應時間自12:00至16:00，售價420+10％元起，加購指定飲品享120元優惠價，讓賓客能在山光海景間，感受時間的流動，享受與自然融為一體的美妙經驗。

MU LOUNGE廚藝團隊，以各種在地新鮮食材，創作出富有地方特色的早午餐，搭配主廚自製希臘無糖優格與季節水果丁，以及綜合生菜、烤地瓜、鴻禧菇、櫛瓜等配菜，美味健康無負擔。

「燻鮭魚班尼迪克蛋佐車城紅仁鴨蛋碎」有別於常見的馬芬麵包，以自製鹹司康為底，並融合中西風味，將帶有橙紅色澤以及微鹹口感的四重溪特產「紅仁鹹鴨蛋」，搭配經典鮭魚班尼迪克蛋，劃破班尼迪克蛋流下金黃色澤的蛋液，與燻鮭魚共演多層次的鹹味交響樂。

「香料煎雞腿佐自製青蔥芫荽醬」選用大塊雞腿肉，以紐奧良香料醃漬一晚入味後香煎上桌，搭配主廚以微辣輕甜的青蔥，與清爽芫荽製成青蔥芫荽醬，鮮香雞腿肉與青蔥芫荽醬，化作最美的驚嘆號；「馬告起士牛肉堡」選用美國特級牛梅花肉切片，加上洋蔥和鴻禧菇拌炒至散發迷人焦香，並灑上些許帶點胡椒與特有香氣的馬告，搭配酥脆的手工竹炭軟法麵包，最後淋上自製巧達起士醬，散發濃郁香氣，讓人回味再三；「南洋參峇鬼頭刀魚柳」墾丁特產鬼頭刀肉質鮮甜紮實，下油鍋炸成金黃魚柳，選用馬來西亞蝦膏、辣椒、蒜頭、紅蔥頭等辛香料，製成主廚特製參峇醬（Sambal），與香酥鬼頭刀魚柳拌炒，開胃的微辣口感，伴隨濃濃的南洋風味，最是適合在墾丁享用。

MU LOUNGE位於山與海之間，藉由重新認識食材本質與料理藝術的旅程，宛如經歷了一場身心靈的洗禮，享受大山、大海、草地、池畔的同時，也能優雅從容地品味餐桌上的絢麗風景，從深具質感的原色原味中，重新認識充滿無限可能的墾丁。