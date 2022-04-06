知名食品品牌「乖乖」創辦人之子廖明輝，因10多年前赴大陸發展受挫，發生財務危機，因此向外借貸，事後乖乖被三地開發集團併購，但當初借錢的呂姓金主控告廖明輝涉嫌在2006年間詐騙他25萬美元不還，台北地檢署發現呂告訴時已超過10年的提告期限，6日將廖不起訴。至於其他債主指控廖的案情部分，仍在偵辦中。

乖乖公司是由廖金港創立，多年來維持家族模式經營，第二代廖明輝接手經營後，因赴大陸設廠，發生財務問題向外借貸，2019年由高雄三地開發集團的鍾嘉村、鍾育霖入主經營權。

廖明輝因對外借貸，發生糾紛，事後不少債權人提告，其中呂姓金主控稱，2006年4月間，廖明輝以赴大陸投資由，向他借款25萬美元(現約台幣726萬餘元)，事後沒有還錢，涉嫌詐欺、背信。據了解，廖否認詐欺，辯稱錢都用公司經營。

檢方發現，依據修正前《刑法》規定，2006年7月前的詐欺罪提告期限只有10年，因此6日以呂告訴逾期為由，將呂控告廖的部分不起訴處分，另其餘債主指控情節，則仍在偵辦中。