今天在NBA場上湖人以110：121慘敗給太陽，加上馬刺早前拿下金塊，紫金軍確定無緣附加賽，本季以失敗告終，馬刺則力保西區第10成功獲取門票。此戰湖人巨星詹姆斯(LeBron James)因腳踝傷勢仍缺席，僅靠安東尼戴維斯(Anthony Davis)帶傷苦撐，最後仍大輸主將全出陣的太陽，就算他們剩餘比賽都贏球也無法進入附加賽了，等同無季後賽可打！

The Lakers have officially been eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/TMv5m8en6G — SportsCenter (@SportsCenter) April 6, 2022

湖人此戰缺少詹姆斯可說是重傷害，因為他們將面對全員到齊的西區龍頭太陽，而且輸球就提前宣告本季結束，而馬刺則毫不留情大勝金塊取得3連勝，讓紫金軍只能靠自己爭取最後一絲希望，但他們從第二節開始就開始走下坡，第三節更是只拿了22分，最多落後分數達到26分，導致末節已無力追趕，最後以11分差敗北。

The Pelicans and Spurs have both locked a spot in the NBA Play-In Tournament. pic.twitter.com/2D6LOokB2B — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 6, 2022

本季湖人招兵買馬，用多名球員向巫師換來韋斯布魯克(Russell Westbrook)，還簽下安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight Howard)、阿里查(Trevor Ariza)、努恩(Kendrick Nunn)、蒙克(Malik Monk)、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)等人，組成全新陣容，雖然在季中有稍微調整名單，但又遇到戴維斯受傷噩耗，全隊化學效應更未見起色，導致戰績一落千丈。